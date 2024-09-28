Политическая битва титанов «Ф-1»: систему «Ред Булл» атакуют из-за одного зачетного балла!

Он может стоить титула «Макларену».

В «Ф-1» обостряется борьба за чемпионство: с каждым этапом Ландо Норрис все ближе и ближе к Максу Ферстаппену. После победы в Сингапуре отставание пилота «Макларена» сократилось до 52 очков – а могло быть 51! Просто в самом конце Гран-при «РБ» (младшая команда «Ред Булл») «переобула» Даниэля Риккардо на свежий «софт», и он отобрал лучший круг у Норриса.

Дэн за него ничего не получил из-за финиша за пределами топ-10, а вот Ландо лишился целого очка, что может стать критичным в такой плотной борьбе. Уже выяснилось , что из-за потерянного балла Ферстаппену достаточно финишировать вторым в каждой из оставшихся гонок и трех спринтах. Даже если Норрис выиграет везде с лучшими кругами, при таком раскладе для титула ему не хватит одного очка.

Но Ландо уже смирился с потерянным баллом.

«Молодец, Даниэль. Я ничего не мог поделать, так что он сработал здорово. Я сделал все возможное, чтобы проехать лучший круг, когда шины были в хорошем состоянии в середине [отрезка], но я не могу собрать все баллы. Я делал все возможное, чтобы проезжать лучшие круги в последние несколько уик-эндов, и чаще мне удавалось это сделать, чем не удавалось.Это просто жизнь».

А вот в команде совсем другой настрой. Перед гонкой ФИА прислушалась к другим участникам и все-таки попросила убрать нелегальный «мини-DRS», который «Макларен» использовал на скоростных автодромах вроде трасс в Баку и Монце. В Уокинге лучший круг Риккардо расценили как возможность для ответного удара – «Ред Булл» пришлось объясняться.

В «Ред Булл» все списали на неудачный уик-энд Риккардо и денежные бонусы

По словам руководителя «РБ» Лорана Мекьеса , решение поставить лучший круг обусловлено условиями уик-энда. Гран-при Сингапура сложился для австралийца не лучшим образом: он значительно уступил напарнику в квалификации (16-е место против 8-го), в гонке застрял в самом хвосте, да и в команде уже две недели знали о грядущей высадке №3 и хотели хотя бы проводить его с честью.

«Нужно отдать ему должное. Даниэлю пришлось пережить безумный уик-энд. Не думаю, что по ходу гоночного уик-энда я хоть раз замечал, чтобы он терял частичку профессионализма – будь то за рулем болида или нет. И это несмотря на то, что давление все росло, и росло, и росло.

Он провел всю гонку в конце пелотона, борясь каждый круг, проехав несколько хороших кругов, но без возможности кого-либо обогнать. Мы просто посчитали, что будет правильно предоставить ему такую возможность [поставить лучший круг] на фоне того, как складывался уик-энд. Что-то вроде: дать ему выдохнуть, дать ему шанс проехать хороший круг и завершить уик-энд на высокой ноте.

Конечно же, мы не обсуждали это перед гонкой. Вы всегда надеетесь на то, что вовремя появится машина безопасности и вы вернетесь в борьбу, ведь иначе погоняться не получится. В общем-то, потому мы и стартовали на «софте».

Такое [лучший круг перед финишем] не планируется в начале гонки. Тут сыграло роль то, насколько сложно проходила гонка и насколько бесполезно было ему бороться в конце пелотона. Нам просто показалось, что [лучший круг] будет правильным решением».

Шеф «Ред Булл» Кристиан Хорнер долго рассуждать не стал :

«В «Рейсинг Буллз» провели пит-стоп и поставили быстрейший круг в конце гонки. Вот и все. Кевин Магнуссен сделал бы это, если бы не выехал широко ранее по ходу гонки, а у него двигатель «Феррари». Каждая команда независима.

Такой вопрос неизбежно поднимается из-за общих владельцев. Но… надо помнить, что [Риккардо] платят бонус за лучший круг ».

Сам же Дэн ничего скрыл. Признал, что дело и в бонусе, и в мотивации по ходу гонки, и отчасти как раз в помощи Ферстаппену :

«Думал, они [«РБ»] просто давали мне возможность немного повеселиться, ведь, очевидно, мы были далеко от очковой зоны. Я отчасти надеюсь, что теперь Макс выиграет титул с преимуществом в одно очко, ведь в таком случае я гарантировал себе очень приятный подарок на Рождество. Так что прости, Ландо! Но думаю, я получил отличный рождественский подарок!

Я что-то слышал о бонусе за лучший круг в виде 3,5 миллионов долларов или что-то в этом духе. «Ред Булл» разбрасывался какими-то безумными числами!»

После финиша в Сингапуре и сама команда отметила вклад Риккардо в чемпионскую борьбу:

А когда Макс вылез из болида, то особо тепло высказался о бывшем напарнике :

«Конечно, сегодня я должен поблагодарить его за быстрейший круг. Он может попросить о чем угодно [на Рождество].

Он отличный парень, правда. Мы всегда сохраняли прекрасные отношения, было спортивное соперничество в команде. О нем будут помнить как об отличном гонщике, но также и отличном человеке. У него прекрасный характер. Очень редко можно встретить того, кто его ненавидит. Пожалуй, в будущем, когда меня тоже уже не будет тут, мы сядем и оглянемся на все эти годы вместе, выпьем пива».

Через несколько дней после этапа в «РБ» объявили об уходе Риккардо. Оказалось, что внутри команды о данном решении знали еще до Гран-при , так что, как многие изначально предполагали, лучший круг Дэна мог стать неким «прощальным подарком».

Даже сам Риккардо знал – подтвердил и советник «быков» Гельмут Марко: «Его проинформировали, и достойным прощальным выступлением, как я считаю, стал быстрейший круг».

А соперники ухватились за шанс поднять тему чрезвычайно тесного сотрудничества двух команд – и вновь надавать на серию и регулятора с требованиями мер!

«Макларен» считает момент сговором со второй командой

«Классная спортивная штука с первой и второй командами – не думал, что это разрешено. Но что ж, это не первый раз и, наверное, не последний.

Безусловно, я задам вопросы. Я говорил об этом в прошлом, и, на мой взгляд, вот пример, что подобное происходит – считаю, такой пит-стоп бы не провели. Он не принес команде очко, и это иллюстрирует проблему», – сказал исполнительный директор «Макларена» Зак Браун.

Руководитель коллектива Андреа Стелла был чуть дипломатичнее (даже поделился радостью за Дэна, ведь они работали вместе, когда №3 гонял в оранжевом), но и он дал понять позицию команды:

«Это важно. Знаете, как только вы начинаете говорить о спортивном духе, вам нужно подходить к этому с чувством ответственности, чего я и хочу.

Не знаю факты, я просто видел, что «РБ» отправился за лучшим кругом, и они его поставили. Но для меня разговоры о спортивном духе и прочем, думаю… Это было бы не к месту. Так что думаю, мы должны принять это за чистую монету.

Они взяли лучший круг. Нам нужно заняться долгосрочным обсуждением этого. Нужно сделать так, чтобы в спорте на любом этапе – будь то на трассе или на базе – все команды действовали автономно, ведь это Кубок Конструкторов. С этим явно нужно разобраться. Но сейчас у меня нет оснований говорить, что «РБ» проехал лучший круг, чтобы помочь «Ред Булл». Просто я нахожу это слегка… как бы сказать… специфичным. Я не видел предпосылок для этого. Я был слегка удивлен тому, что для «РБ» высшим приоритетом в Сингапуре было взятие лучшего круга. Думаю, нам нужно усерднее трудиться, чтобы убедиться в том, что чемпионат не сведется к нулю.

В то же время я испытываю столько симпатии и такое чувство поддержки и дружбы по отношению к Даниэлю, что я просто рад тому, что он может добавить этот лучший круг в свой послужной список».

Хоть «Макларен» и волнует потерянное очко, но его уже не вернешь, и теперь важнее другое: лишний раз поднять в медиа вопрос о спорности владения двумя командами. Так сказать, раскачать лодку и попытаться опрокинуть конкурента. Все это часть политической игры, которой теперь занимаются в Уокинге.

«Макларен» адаптируется к новой роль в «Ф-1»

В беседе с Autosport руководитель «Макларена» Андреа Стелла справедливо отметил , что чем сильнее становится команда, тем больше внимание, прикованное к ней.

До второй половины сезона-2023, когда оранжевый болид наконец обрел достойный темп (Оскар Пиастри даже выиграл спринт в Катаре), «Макларен» мог только мечтать о стабильной борьбе за подиумы и победы. Потому к команде относились как к блеклой тени своего великого прошлого.

Однако теперь все изменилось. Нынешний лидер Кубка Конструкторов значительно окреп и превратился в доминирующую силу. Потому в «Макларене» пересмотрели свое положение в «Ф-1».

«Есть еще один элемент – высокая вовлеченность в политические вопросы серии, – объяснял Стелла. – Мы давно не были в топе и не считались особо влиятельной командой. Мы не хотим такими быть, но хотим обладать правом голоса. Как этого добиться?

Изменилось даже внимание со стороны других команд. Мы больше вовлечены в медиа, что для меня, кстати, весомая проблема. Ведь вы [журналисты] создаете так много версий [событий], что в конце концов приводите все к хаосу. Вы можете обесценить силу истины путем добавления трех разных версий правды. Это ведет к поляризации, жестокости.

Возьмем хотя бы нынешний сезон «Макларена» – вы освещаете каждую ошибку. Где же оценка других команд? За нами наблюдают в большей степени. Если бы мы были восьмыми, никто бы не обратил внимания. На это [политическую борьбу в медиа] уходят средства и силы, которые я бы предпочел направить на решение наших первоочередных задач и концентрацию команды».

И все же ради свержения конкурентов и роста результатов нужно накачивать и авторитет. А потому еще в декабре прошлого года Зак Браун поднял в прессе вопрос о двух командах «Ред Булл»: как-никак под конец сезона «Альфа Таури» (нынешний «РБ») резко превратилась в крепкого середняка (с 4-м местом в квалификации в Мексике) – и здесь не обошлось без перехода на подвеску основной команды и обновления деталей по чертежам RB19 . Причем после связь между коллективами только усилилась .

«Никто из нас не знает, как рано [«Ред Булл»] забросил машину этого года – вопрос на миллион долларов, – говорил Зак в конце 2023-го. – Мы превзошли остальных в плане развития болида и сократили отставание от «Ред Булл», но никто из нас не знает, остановился ли «Ред Булл» или по-прежнему разрабатывал машину.

Кроме того, мы сильно обеспокоены альянсом между «Альфа Таури» и «Ред Булл». Это тема, которой необходимо заняться в будущем. Нужно найти способ обеспечить настоящую независимость всех команд.

Это два коллектива с одними владельцами – такого нет в других видах спорта. [«Ред Булл» может получить преимущество] во многом. Есть причина, почему многих сотрудников переводят из Италии («РБ» базируется в Фаэнце, но ближе к базе основной компании в Милтон-Кейнсе переезжает не она, а второе подразделение, которое и раньше находилось в Англии – в Бичестере – Спортс»). Как сказал Гельмут [Марко], они сделают абсолютно все возможное, чтобы получить преимущество благодаря двум командам. Я понимаю, что они основываются на правилах. Но, на мой взгляд, мы должны следить за техническими альянсами».

Лучший круг Риккардо в Сингапуре позволил вновь вернуться к этому вопросу, а главное – отвлечь внимание от совсем свежего запрета «мини-DRS».

Ведь ситуация с изобретением «Макларена» – это тоже часть политики . Команда провела с нелегальным элементом несколько Гран-при, однако ФИА признавала крыло легальным, пока отдельно нарезанное видео со схемой его работы не разошлось по соцсетям через сотни репостов, а конкуренты запустили вслед активные протесты в медиа. Выступали и руководитель «Феррари» Фредерик Вассер, и шеф «Ред Булл» Кристиан Хорнер, и трехкратный чемпион Макс Ферстаппен. Публичность привела к дополнительному расследованию, и в конечном итоге «Макларена» снял инновацию – хоть и со словами «мы сами так решили, выигрыш на самом деле нулевой, а вы только потратили силы и энергию на разборки с лоббированием и время в симуляторе и аэротрубе на варианты воспроизведения».

Теперь из Уокинга прилетел ответный удар – по сомнительной для других схеме «Ред Булл» с двумя командами в «Формуле-1». В том же стиле «Макларен» выносит в медиа вопрос о двух «быках», чем привлекает к проблеме внимание и создает инфоповод. И чем чаще Зак Браун и его парни будут это делать – тем больнее будет их соперникам доставать от медиа: вновь – неудобные вопросы, неврозы, потенциальные дополнительные визиты от ФИА на фабрики и конструкторские бюро с проверками, сканирование машин, пристальное внимание в «закрытом парке»... Последнее особенно важно: ведь обычно все сменные детали и уровень их износа визирует и подтверждает один техделегат на всех, а в остальном за процессом подготовки к заездам следят трековые маршалы – локальные волонтеры, не слишком погруженные в технические нюансы (и новые на каждом треке). И любое дополнительное внимание способно задержать в важный момент и помешать качественной и быстрой сборке важного агрегата болида – кто знает, в какой момент напряженной титульной гонки такое может выстрелить?

Но «Макларен» отвечает не только временами Норриса и Пиастри – постепенно осваивается среди топов чемпионата.

Фото: Gettyimages /Rudy Carezzevoli, Mark Thompson, Clive Rose, Peter Fox, Joe Portlock; Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press