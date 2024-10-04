Худший завод «Ф-1» признал крах: добил отдел моторов. Дальше – продажа команды?

В руководстве новая волна скандальных перестановок.

Команда «Альпин» – едва ли не главный неудачник современной «Ф-1». Она (пока что) входит в четверку заводских коллективов – то есть и шасси, и мотор команда производит сама; однако на днях стало известно, что с 2026-го от собственных двигателей все-таки откажутся. В в теории все ресурсы для успеха есть, но на практике французская организация десятилетиями занимается сплошным саморазрушением.

В начале 2022-го команду возглавил Отмар Сафнауэр. Раньше он успешно руководил финансово нестабильной «Форс-Индией», которая позже перевоплотилась в «Рейсинг Поинт» и нынешний «Астон Мартин» – французы положились на его опыт эффективного управления с минимумом ресурсов. План заключался в достижении успеха за 100 гонок , однако спорные решения исполнительного директора «Альпин» Лорана Росси (предпочел мощность мотора надежности болида) сначала сдвинули число до 120, а затем и вовсе запутали босса в его желаниях. В середине 2023-го головной завод «Рено» снял Росси, а чуть позже избавились и от самого Отмара – просто на мотиве «нужны изменения, чтобы что-то изменилось в результате». Не шутка – ровно так все и обставили и даже показали в новом сезоне Drive To Survive на Netflix : пиар-отдел у суббренда спорткаров «Рено» работает примерно на уровне остальных отделов!

Временным руководителем стал Бруно Фамен – бывший технический директор «Пежо» в ралли-рейдах и управляющий как раз моторного подразделения – базы во французском Вири. При нем радикализм только усилился. Перед сезоном-2024 в болиде переделали все, кроме руля, и превратили A524 в худшую машину пелотона : супертяжелую, без сцепления на любых скоростях и с проваленными за неделю до презентации крэш-тестами.

В первых двух гонках пилоты финишировали в конце пелотона (причем в Джидде Пьер Гасли даже не стартовал – у него сломалась коробка передач). Все оказалось настолько плохо, что уже по ходу первого этапа в Бахрейне команду покинули техдиректор Мэтт Харман и глава отдела аэродинамики Дирк де Бер. Позже за ними последовал консультант Боб Белл – автор чемпионских «Рено» Фернандо Алонсо.

«Альпин» перешли на схему с тремя техническими директорами (такую еще используют в «Макларене»), которых после возглавил Давид Саншес (как раз был одним из техдиров «Макларена», откуда ушел через три месяца – французам еще повезло его удачно перехватить, он оказался лучшим приобретением за годы). После перестановок команда добилась неплохих результатов на европейских трассах (Гасли четыре гонки подряд финишировал в топ-10 – однако, скорее всего, ни о каком прогрессе речи не идет, болиду просто подошли условия с меньшей зависимостью от слабостей машины и мотора) – но это все равно не то, чего все ждали от проекта с чемпионскими амбициями.

Гендиректору «Рено» Луке де Мео настолько все надоело, что он предпринял еще одну – вероятно, последнюю – масштабную перестановку.

В «Альпин» позвали бывшего мошенника. Он планирует подняться в топы за два года

Перед Гран-при Испании «Альпин» объявила о новом исполнительном консультанте – Флавио Бриаторе. Весьма мощное и неоднозначное назначение.

При итальянце Михаэль Шумахер завоевал в «Бенеттоне» первые два титула, а позже то же самое повторил Фернандо Алонсо в «Рено». Но эти достижения перекрыл скандал 2008 года , когда в Сингапуре Нельсиньо Пике разбил болид по указу команды – появившаяся в результате машина безопасности помогла Алонсо подняться в топ (испанец как раз побывал в боксах прямо перед аварией).

В 2009-м после разрыва отношений с «Рено» прямо по ходу сезона огорченный Нельсиньо выложил все ФИА. Федерация наказала Бриаторе пожизненным баном в «Ф-1». В 2013-м, правда, его амнистировали, но осадок остался: Флавио держался подальше от серии, а дела Фернандо Алонсо (итальянец – агент пилота) вел только по телефону.

Однако в 2022-м Бритаторе вернулся на большую сцену и занял должность в самой «Ф-1» – амбассадором в коммерческом подразделении. В его задачи входили развитие и поддержка отношений с промоутерами и партнерами чемпионата, а также поиск новых мест для гонок и спонсоров. И если судить по многочисленным запросам на гонки в любых локациях от Мадрида (последний свежий контракт), Колумбии, Мексики (вторая гонка) и до Руанды, Флавио отлично справлялся.

Именно поэтому, когда «Альпин» (и «Рено» в ее лице) достигла самого дна, бывший владелец «Ф-1» Берни Экклстоуну посоветовал гендиру компании обратиться к Бриаторе:

«Мы долгое время общались по телефону с боссом «Рено» Лукой де Мео. Он был в отчаянии. И в разговоре всплыла фамилия Бриаторе. И мы быстро сошлись во мнении, что в столь запутанной ситуации помочь сможет только решительный и инициативный человек, такой себе разбойник среди ангелов. Потому что ангелов в «Большом Цирке «Ф-1» и так хватает»!

Главной силой Флавио всегда был его подход: больше дела, масштаб, сокращение расходов, достижение максимальных целей наименьшими возможными ресурсами, выбор перспективы вместо дорогих и звездных опций. В «Формуле-1» вам не нужны друзья, вам нужен только успех.

В «Альпин» Бриаторе стал исполнительным советником: поначалу казалось, его вклад будет похож на работу консультанта в «Ред Булл» у Гельмута Марко. То есть Флавио будет играть важную роль, но окончательное решение останется за руководителем команды. Но как выяснилось позже, именно Бриаторе – новый шеф команды. И у него очень амбициозные планы:

«Скажу лишь одно: в 2026-м я буду выигрывать гонки, команда будет на подиуме. Сколько раз, не знаю.

В этом сезоне у нас много слабых сторон, о которых я не могу говорить. Мы перестраиваем коллектив, чтобы он был гоночной командой, а не корпоративной, бюрократической.

Я получу все полномочия от президента [группы «Рено»] де Мео и буду их использовать. Речь пойдет о подиумах «Альпин» в 2026-м».

Первым шагом на этом пути стало назначение нового руководителя команды – им оказался 36-летний специалист Оливер Оукс, который до этого управлял вполне успешной командой из младших «формул» – «Хайтеком». Той самой, которой владел Дмитрий Мазепин и за которую в «Ф-2» выступал его сын Никита (Оукс, кстати, менеджер россиянина; из-за этого даже ходили слухи, что Мазепин вернется в «Ф-1», но это даже формально все еще невозможно из-за санкций Великобритании, где базируются больше половины команд – включая «Альпин». ЕС и Швейцария ограничения сняли, но Королевство пока даже не обсуждала вопрос). В прошлом году команда перешла казахстанскому миллиардеру Владимиру Киму , после «Хайтек» подал заявку на участие в «Ф-1» с 2026-го с отдельным проектом H26, но ее отклонили – даже несмотря на масштабное сотрудничество с «Мерседесом» через заключение предварительной сделки на использование их моторов и начало работ в их аэротрубе. Все щедро профинансировал Ким, но план не выгорел – кстати, теперь «Хайтек» направил в ФИА предложение досудебного урегулирования, поскольку нашел основания, по которым регулятор не имел права отклонять их заявку и должен был как минимум перенаправить ее к «Ф-1».

Тем не менее, сам Оукс все-таки уже получил свой шанс в высшей лиге. Теперь он намерен сплотить «Альпин», указав ее сотрудникам нужное направление для развития .

Для «Альпин» же новым шагом стал отказ от собственных моторов: де Мео приговорил дорогую программу, даже несмотря на протесты сотрудников и высокую степень готовности. Фамен займется переводом завода в Вири в статус «технокампуса» для гонок на выносливость и НИОКР для всей группы и клиентов.

«Альпин» превратится в клиента и перейдет на двигатели конкурентов (вероятно, «Мерседеса»)

В 2022-м полностью сменили регламент – и в течение сезона заморозили разработку силовой установки вплоть до 2026 года (то есть перехода на новые правила). Мотористы могут работать только над повышением надежности агрегата. И в таких условиях в «Рено» построили самый слабый двигатель: он уступает всем остальным примерно 20 л.с. Это огромная разница, особенно если учитывать, что СУ «Феррари», «Хонды» и «Мерседеса» находятся примерно на одном уровне. Иными словами, «Альпин» обречена страдать из-за слабой скорости, пока не наступит новая эра. Компания два года пыталась пробить себе исключение из заморозки ради уравнения возможностей, но в итоге проиграла и решила не распылять ресурсы.

В кризисных условиях в компании пересмотрели свою структуру и всерьез задумались о том, чтобы направить мощности Вири (именно там базируется моторное подразделение) на что-то другое. Ведь моторы не только медленные, но и безумно дорогие. Лишь в 2026-м «Ф-1» введет ограничение на бюджет оперирования заводского подразделения – в $130 млн в год(практически 100% бюджетного лимита для команд). Покупка же одного агрегата обходится клиентам в $18,32 млн .

Еще нужно учитывать, что мотористы не получают призовых за место их клиентов в Кубке Конструкторов – деньги предназначены только для команд.

«Дело в том, что эта бизнес-модель, если ее так называть, весьма странная, – говорил летом бывший руководитель «Альпин» Бруно Фамен. – Когда смотришь на сравнение затрат на разработку силовой установки с ее покупкой, то обнаруживаешь огромную разницу.

И эта разница не компенсируется никаким призовым фондом, потому что все призовые уходят командам. И мы сейчас не говорим о производительности, мы обсуждает большую разницу с точки зрения финансов.

Это все не секрет, ведь мы знаем, что это официальные данные, они публичные. Лимит бюджета, количество денег, которые позволено использовать мотористам, цена поставки силовой установки и цена, по которой моторист должен продавать свою СУ, – все это также находится в открытом доступе. Здесь в одном случае примерно 120 миллионов евро, а в другом – 17. Можете посчитать. Это все за год, конечно».

Вдобавок Фамен отметил те самые проблемы с нехваткой мощности в условиях «заморозки»:

«Нынешний двигатель чуть слабее [остальных] – на 15 киловатт (20 л.с.), по-моему, если верить данным ФИА. «Рено» явно отстала [при переходе на гибридные турбодвигатели в 2014-м], сейчас мы отстаем на 10-15 киловатт. Недостаток мощности стоит нам в среднем 0,2 секунды на круге. «В среднем» – потому что все зависит от конфигурации трассы».

А еще моторное подразделение не вписалось в глобальные планы де Мео: долгие годы в Вири не могли наладить работу с основной базой в Энстоуне. Сотрудники двух подразделений постоянно винили друг друга в провале: в Энстоуне жаловались на слабый двигатель, а в Вири утверждали, что 80% проблем создает шасси.

«Нам нужны правильные пилоты, правильная команда, правильный технический директор, правильные менеджеры. Такие, чтобы все работало. В то же время нам не нужно много людей. Топовая команда – это не та, где работает множество сотрудников. Топовая команда – это команда, где люди работают сообща с одними и теми же амбициями пробиться на самый верх», – соглашался с позицией руководства относительно всей команды Бриаторе .

Избавиться от моторного подразделения гораздо проще и выгоднее – как минимум потому, что без базы в Энстоуне не существовало бы самой команды. Мотор же заменяем. Так посчитали в «Рено» и в итоге объявили о закрытии программы в «Ф-1» . Следующий сезон станет последним для французских моторов.

По многочисленным слухам и инсайдам, «Альпин» перейдет на двигатели «Мерседеса» , который в 2026-м как раз потеряет клиента в лице «Астон Мартин» (те пересядут на «Хонду»). Оттуда и логичное назначение Оукса – с огромным опытом сделок с немецким производителем: помимо проекта H26, он еще и Никиту Мазепина на частные и официальные тесты «Мерседеса» устраивал!

И все это безумно не нравится сотрудникам в Вири.

Мотористы «Рено» в ярости: обвиняют компанию в предательстве собственной ДНК

Еще за несколько месяцев до окончательного решения компания устроила внутреннее расследование. Цель – понять, насколько все-таки важна работа подразделения в Вири. И так как намерения «Рено» изначально были серьезными, реакция самих сотрудников не заставила себя ждать. Они прислали в редакцию Motorsport.com целое заявление , полное недовольства политикой компании.

«Мы не понимаем, что оправдывает уничтожение такого элитного объекта, как Вири, и предательство его легенды и ДНК путем внедрения в болид «Альпин» моторов «Мерседес». Объявление о завершении разработки и производства французского двигателя для «Формулы-1» невозможно постичь», – писали сотрудники.

Более того, в свою защиту они заговорили о потенциале мотора на 2026 год. По их словам, новый двигатель на 12% короче нынешнего, а мощность его электрической составляющей достигла 400 кВт в первые часы – показатель, близкий к целевому для первой гонки 2026 года. Также в заявлении отметили, что не наблюдалось никаких проблем с надежностью и что тепловой КПД составил 48%.

А еще из-за беспокойства о рабочих местах мотористы подчеркнули, что в современной автопромышленности ведущие области – это химия, индустриализация производства батарей, транспорт, использующий программное обеспечение, и беспилотные машины. В общем, все, чем никогда не занимались в Вири.

Следующим шагом стала серия протестов во время Гран-при Италии . На практиках сотрудники «Альпин» появились в футболках со слоганом #ViryOnTrack (#ВириНаТрассе) и в черных нарукавных повязках. На трибунах у главной прямой и выхода из «Параболики» они вывесили баннер: «Сохраните 50 лет французской «Формулы-1».

Те, кто не добрался до Монцы, устроили забастовку прямо в Вири – с 9 утра и до 3 часов дня. Городские власти даже призвали поучаствовать чиновников и общественность. К мотористам присоединились Жан-Мари Вилайн (мэр Вири), депутат Клен Лежен и президент департамента Эссонна Франсуа Дуроврей.

Механики в боксах поддержали коллег и надели повязки с надписью Let Us Race («Дайте нам гоняться»).

Но все напрасно: в «Рено» все-таки решили, что создание силовой установки приносит компании больше убытков. Вири переделают в технологический центр, где будут заниматься разработкой будущего суперкара «Альпин», аккумуляторами для спортивных моделей, инновациями в сфере электродвигателей и технологиями для других гоночных подразделений – например, для команды в WEC (мировых гонках на выносливость).

Так руководство попыталось успокоить сотрудников: подразумевается, что все нынешние инженеры смогут устроиться в новый центр и применить здесь знания из «Формулы-1». Вот только сами работники категорически не согласны.

Местный профсоюз «Альпин» выпустил серьезное заявление против решения «Рено» , где есть такие слова:

«Это решение [о закрытии проекта в «Ф-1»] одобрено группой, которая желает уменьшить финансовые риски, связанные с участием в «Ф-1», даже несмотря на то, что не было проведено никакого серьезного исследования, чтобы оценить последствия в рамках будущих продаж и престижа бренда.

Группа отвергла решения по партнерству, даже несмотря на то, что они бы позволили достичь сразу нескольких целей: сохранения деятельности в «Ф-1», уменьшения затрат на разработку и эксплуатацию, сохранения всех навыков и возможность использования уже в значительной степени разработанного и многообещающего мотора RE26 в сезоне-2026».

Вдобавок подчеркнуто, что проблема с потерей рабочих мест остается. По словам профсоюза, руководство заинтересовано в сокращении персонала с 500 человек до 334 с 1 января следующего года – это, по мнению мотористов, приведет к расторжению контрактов со многими партнерами подразделения.

«Мы призываем государственные органы защитить стабильность и занятость в Вири-Шатильоне», – заключает профсоюз.

Причем недовольны не только нынешние, но и бывшие сотрудники Вири – к примеру, экс-глава моторного подразделения «Рено» Дени Шеврэ (руководил с 2002 по 2007 год) жестко прошелся по нынешней политике компании:

«Они, «Альпин», всегда хотели сделать «Ф-1» дешевой. Вот почему они не добились успеха при переходе на гибридные двигатели, в отличие от остальных участников. Они оказались позади, и это стало началом периода, когда двигателям Вири было сложно сверкать. Печальная демонстрация того, что если вы не хотите вкладывать ресурсы, то у вас не получится жить за счет наследия прошлого. Постепенно корабль начнет терять скорость. [У «Рено»] был успешный период, и менеджеры хотели добиться того же самого за меньшие деньги. Но в такой технологически передовой среде это невозможно».

Команду продадут? Боссы все отрицают, хотя факты вызывают сомнения

Из-за слабых результатов в начале сезона и в целом явного провала «Рено» в «Ф-1» с не самым ярким ребрендингом в «Альпин» в паддоке пошли слухи о возможной продаже команды – причем изначально говорили, что новые владельцы будут обязаны как минимум до 2029-го использовать моторы «Рено». Но, похоже, этот пункт уже можно не учитывать.

В самой команде выразились предельно четко: «Альпин» не продается.

«Это реальный проект, – заявил Фамен. – У нас есть проект, направленный на расширение осведомленности о бренде «Альпин» по всему миру через автоспорт и особенно «Формулу-1». Топ-менеджмент полностью нас поддерживает. Команда точно не продается. Мы продолжим стремиться к своим целям.

Мы проходим невеселый период. Если говорить о скорости, мы не там, где хотим быть, мы занимаемся проектом не ради 15-го или 16-го мест. Мы стремимся быть впереди, улучшать скорость болида, сражаться за подиумы и победы как можно скорее.

Все [в совете директоров] понимают, что это непростая задача. Это очень трудный вызов – надо отдать должное соперникам. Чтобы бороться за победы, надо поднять планку, повысить свой уровень, прибавить. В начале истории команды, которая ранее называлась «Рено», в 1970-е, все над нами смеялись, а мы были сильны в те моменты.

Мы хотим использовать трудные моменты. У всех случаются взлеты и падения. Сейчас мы на спаде, но это возможность очень быстро стать сильнее, произвести необходимые перемены внутри команды и достичь своих целей.

Машина, которая у нас сейчас, – продукт предыдущего менеджмента. Но важно то, что мы делаем сегодня. И я доволен тем, что мы делаем. Конечно, впереди длинный путь, многое необходимо улучшить».

Исполнительный директор «Рено» Лука де Мео тоже дал понять , что планов по продаже никто не строит:

«Хочу высказаться очень четко. Мы точно не сдадимся. Это не мой стиль. Мы не продадим даже часть. Нам не нужны деньги. Люди делают предложения направо и налево, а потом говорят об этом прессе. Но мы не заинтересованы. Это было бы глупо, и я так не поступлю.

Я не считаю, что мы заслуживаем быть топ-коллективом в данный момент, но мы в «Ф-1» не для того, чтобы быть туристами, так что надо упорно трудиться.

Конечно, мы допустили ошибки. Такое случается. Но я считаю, что сделать «Ф-1» ядром «Альпин» и покрасить болид в синий, чтобы она представляла нашу самобытную автомобильную культуру, было правильным решением.

Это вполне обоснованный выбор бренда, поскольку он всегда был в борьбе. Но команда может выступать гораздо лучше, и я не хочу упускать возможность».

Вот только как минимум 24% команды еще пару лет назад продали консорциуму инвесторов – звездам спорта и кино, фондам... Их публичные лица – яркие личности вроде Райана Рейнольдса и Энтони Джошуа . А чемпион 2016-го Нико Росберг – известный сейчас ныне миноритарный инвестор «Формулы Е» и кучи зеленых техностартапов – в эфире Sky Sports F1 уже после заявления де Мео рассказывал, как ему на почту упало предложение о покупке акций (хотя, справедливости ради, это могли быть и попытки перепродажи уже от инвесторов).

Босса поддержал (с полуироничными нюансами) Флавио Бриаторе:

«Нет, мы не собираемся продавать команду. Мы будем только покупать. Если возникнет такая возможность, мы купим еще одну команду «Формулы-1»! Так что да, некоторые вещи нужно четко прояснить – например, что Лука де Мео никогда не собирался продавать команду».

Только верится с трудом – особенно если обратиться к инсайдерским рассуждениям от авторитетного журналиста Джо Сейварда :

«Я пришел к выводу, что Бриаторе наняли, чтобы продать «Альпин» (все подразделение) в течение пары лет, после того как он попытается повысить ее цену. Надеюсь, что на этот раз он не станет приказывать пилотам устраивать намеренные аварии. Не уверен, что я хотел бы работать там, но, видимо, босс «Рено» Лука де Мео думает, что Бриаторе станет магнитом для талантов.

Честно говоря, будь я сотрудником «Альпин», то послал бы свою резюме в «Астон Мартин», «Уильямс» или «РБ», которые участвуют в «Ф-1» и активно нанимают людей. Я пишу это, зная, что каждую неделю в вышеупомянутые места приходят десятки резюме. Так что первая задача Бриаторе – покончить с этим гниением. Удачи…»

Финальное многоточие говорит о многом. Ведь как бы ни старался Флавио, финальное решение всегда будет оставаться за высшим руководством из «Рено» – а в «Ф-1» оно славится полным отсутствием терпения и неумением работать в долгосрочной перспективе.

«Кажется, в «Альпин» очередная перезагрузка, – говорил экс-руководитель Отмар Сафнауэр. – Жаль, что мне не дали продолжить путь вместе с ними. Я занимался тем, что убеждал очень хороших и талантливых инженеров – не с высших должностей, а средних, откуда и приходит вся скорость, – присоединиться к команде с учетом нашего тогдашнего проекта.

Я разговаривал, с точки зрения их репутации, с одним из лучших инженеров в мире в области симуляторов. Он работал в Apple, когда в Apple подумывали создать машину. Он тогда возвращался в Англию, и мы убедили его присоединиться к «Альпин». Я слышал, что больше он не хочет работать здесь.

[Могли подписать] одного из лучших спецов по аэродинамике в мире. Я не работал с ним, но такая у него была репутация после работы в «Ред Булл». Я убедил его перейти к нам.

[Еще мы договорились] с директором по ограничению расходов, который мог сэкономить нам 5, 10, 15 млн долларов. А эти дополнительные средства – чистая прибавка в темпе. Вот на что нужно тратиться. Он был из одной конкурентоспособной команды, и после ланча, обеда, утреннего кофе мы с ним общались. Я убедил его присоединиться к команде. Но затем меня убрал финансовый директор «Рено».

Так что все эти люди, кроме одного, передумали. И множество хороших специалистов, которые уже работали в команде, тоже ушли. Это в какой-то степени перезагрузка.

И такие перезагрузки занимают время, чтобы хотя бы вернуться на тот уровень, на которым вы были до этого. Пэт Фрай [главный технический директор] ушел одним из первых, а затем уволились Мэтт Харман [технический директор] и Дирк де Бер [глава отдела по аэродинамике] – их много.

Пару дней назад я слышал, что глава отдела составного проектирования ушел, то же самое сделал и главный стратег. Уходят очень серьезные люди. Нужно спросить себя: «Почему?»

Дело в основном в атмосфере внутри команды, в ее культуре. Что бы то ни было, сотрудникам это не нравится. А в «Формуле-1» все работает так, что чем выше твои навыки, тем легче тебе найти другую работу. Я всегда говорю, что лучшие уходят первыми.

Так что нужно убедиться в том, что команда, в которой они работают, и команда, которой ты управляешь, – это лучшее место для сотрудников, чтобы они ее не покинули».

Пока все наоборот. Идеальный кейс – потеря нынешней новой большой звезды «Макларена» и всей «Ф-1» Оскара Пиастри : австралиец со скандалом сбежал в середине 2022-го, потому что его более полугода держали без подписанного контракта – только на «соглашении о намерениях» и самом базовом листе резервиста. Причины феноменальны: юридический отдел постоянно отчитывался о перегрузе и нехватке времени и возможностей для финализации сделки, стороне Пиастри все это надоело, и Оскар ушел в «Макларен» без компенсации. Что это было? Похоже, последствия «оптимизации» ресурсов по версии «Альпин»: либо максимальное сокращение затрат на юридический штаб, либо попытки не включать зарплату Оскара под потолок расходов как можно дальше и выгадать на этом еще пару тысяч долларов, либо оба варианта сразу. Сработало!

Сейчас пилоты тоже не верят в проект: столь желанный для французов Карлос Сайнс предпочел уйти в «Уильямс», а опытный Валттери Боттас – продолжить переговоры с «Заубером»/«Ауди». В итоге «Альпин» пришлось остановиться на собственном резервисте Джеке Дуэне. Это объяснили тем, что на данной стадии команде не столь важен уровень пилота, сколько заложение фундамента для будущих успехов. Спорить трудно, но...

Уход от собственных моторов, еще одна перестройка… Похоже, план «Рено» и вправду заключается в том, чтобы продать команду . А чтобы сделать это подороже, позвали Бриаторе и поручили ему вернуть бренду хоть часть привлекательности. Ведь в самой «Рено» за десять лет так и не поняли, как побеждать в «Ф-1». А возможно, просто не захотели понять.

Что еще почитать о крахе «Альпин»?

Фото: Gettyimages /Mark Thompson, Rudy Carezzevoli, Peter Fox, Mark Thompson; Panoramic, Hoch Zwei, Dppi/Dppi/Keystone Press Agency, Federico Basile/IPA, Hasan Bratic/Global Look Press ; East News /FRANCK FIFE / AFP, AFP PHOTO / FRANCK FIFE FRANCK FIFE / AFP; x.com/LaVoixDeViry