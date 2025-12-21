Льюис Хэмилтон: «Могу предположить, что управлять новыми болидами под дождем станет еще сложнее, чем сейчас»

Хэмилтон высказал опасения по поводу болидов 2026 года.

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон выразил обеспокоенность тем, что новые машины 2026 года с точки зрения пилотажа и зрелищности гонок не оправдают ожиданий и лишь ухудшат ситуацию.

«Мне правда очень, очень сложно предсказать, как будут выглядеть гонки на новых болидах, и что из этого получится. Ощущаются [на симуляторе] эти болиды совсем иначе. И я не уверен, что вам [журналистам и зрителям] понравятся новые болиды.

Прижимной силы станет меньше, а показатели крутящего момента наоборот вырастут. Могу предположить, что управлять новыми болидами под дождем станет еще сложнее, чем сейчас.

Но, возможно, в итоге я буду приятно удивлен и все будет отлично. Может быть, и с обгонами все будет прекрасно и обгонять станет проще», – рассказал Хэмилтон.

