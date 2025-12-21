  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Рикардо Патрезе: «Мне очень понравился Антонелли в прошедшем сезоне, он продемонстрировал проблески гонщика высочайшего уровня»
0

Рикардо Патрезе: «Мне очень понравился Антонелли в прошедшем сезоне, он продемонстрировал проблески гонщика высочайшего уровня»

Патрезе верит в Антонелли.

Бывший пилот «Формулы-1» Рикардо Патрезе высоко оценил то, как Андреа Кими Антонелли провел свой дебютный сезон в чемпионате.

Гонщик «Мерседеса» более чем в два раза (150 против 319) уступил своему напарнику Джорджу Расселлу по очкам, и занял 7-е место в общем зачете – но при этом сумел дважды попасть на подиум.

По словам Патрезе, у Антонелли есть все шансы на то, чтобы даже побороться за титул, если болид «Мерседеса» окажется лучшим в пелотоне.

«Если «Мерседес» при новом регламенте построит лучшую машину в пелотоне, Антонелли нужно будет сосредоточиться на том, чтобы опередить Расселла. И он уже демонстрировал, что способен обойти напарника. Ну и тогда все остальное приложится.

Я бы назвал дебютный сезон Антонелли великолепным. Ведь это был его дебют, ему было нужно очень многому научиться, и при этом он очень хорошо проявил себя в умении учиться на своих ошибках, которые были неизбежны – которые совершаются исключительно из-за нехватки опыта. Мне очень понравился Антонелли в прошедшем сезоне, он продемонстрировал проблески гонщика высочайшего уровня», – рассказал Патрезе.

Большой скандал в «Ф-1»: «Мерседес» создал «читерский» мотор, «Феррари» в ярости

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: GP Blog
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Тото Вольфф: «Выступления Расселла в прошедшем сезоне были потрясающими»
сегодня, 17:22
Льюис Хэмилтон: «Могу предположить, что управлять новыми болидами под дождем станет еще сложнее, чем сейчас»
сегодня, 16:07
Серхио Перес: «Не осознавал этого на момент ухода из «Ред Булл», но мне действительно нужен был перерыв»
сегодня, 15:33
Директор «Ред Булл» Минцлафф об увольнении Хорнера: «Это было непросто решение, но нужно было что-то делать – люди отвлекались на сторонние факторы»
сегодня, 14:52
Жак Вильнев: «Это не напарники Ферстаппена теряют в скорости, а Макс становится быстрее»
сегодня, 14:13
Тото Вольфф об итогах сезона: «Впечатления неоднозначные, ведь «Мерседес» не достиг своих целей»
сегодня, 12:59
Дэвид Култхард: «Верю Ферстаппену – его самооценка не изменится, даже если Макс больше не выиграет ни одного титула»
сегодня, 12:10
Фредерик Вассер о сезоне-2026: «Можно тратить время на рассуждения о возможностях команд, но правда в том, что сейчас никто и ничего не знает»
сегодня, 11:28
Директор «Ред Булл» Минцлафф: «У меня нет сомнений, что свою карьеру в «Ф-1» Ферстаппен закончит в составе «Ред Булл»
сегодня, 10:52
Лиам Лоусон: «Из-за того, что мы проводим так много гонок, времени на осмысление выступлений почти не остается»
сегодня, 10:28
Ко всем новостям
Последние новости
«Игора Драйв» и команда по мотокроссу VB18 MX Academy объявили о начале сотрудничества
9 декабря, 11:21
Денис Тестоедов – победитель первого этапа «Зимнего Кубка РДС»
8 декабря, 10:11
Где смотреть Гран-при Абу-Даби-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
1 декабря, 14:15
Где смотреть Гран-при Катара-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
24 ноября, 08:15
«Зимний Кубок РДС» по дрифту пройдет в два этапа – 6-7 декабря в Петербурге и 24-25 января в Москве
19 ноября, 14:30
Где смотреть Гран-при Лас-Вегаса-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
17 ноября, 08:50
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
3 ноября, 08:50
Алешин и Ременяко – победители сезона-2025 Российской серии гонок на выносливость (REC)
27 октября, 15:22
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября, 07:00
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10