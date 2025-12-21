Рикардо Патрезе: «Мне очень понравился Антонелли в прошедшем сезоне, он продемонстрировал проблески гонщика высочайшего уровня»

Патрезе верит в Антонелли.

Бывший пилот «Формулы-1» Рикардо Патрезе высоко оценил то, как Андреа Кими Антонелли провел свой дебютный сезон в чемпионате.

Гонщик «Мерседеса» более чем в два раза (150 против 319) уступил своему напарнику Джорджу Расселлу по очкам, и занял 7-е место в общем зачете – но при этом сумел дважды попасть на подиум.

По словам Патрезе, у Антонелли есть все шансы на то, чтобы даже побороться за титул, если болид «Мерседеса» окажется лучшим в пелотоне.

«Если «Мерседес» при новом регламенте построит лучшую машину в пелотоне, Антонелли нужно будет сосредоточиться на том, чтобы опередить Расселла. И он уже демонстрировал, что способен обойти напарника. Ну и тогда все остальное приложится.

Я бы назвал дебютный сезон Антонелли великолепным. Ведь это был его дебют, ему было нужно очень многому научиться, и при этом он очень хорошо проявил себя в умении учиться на своих ошибках, которые были неизбежны – которые совершаются исключительно из-за нехватки опыта. Мне очень понравился Антонелли в прошедшем сезоне, он продемонстрировал проблески гонщика высочайшего уровня», – рассказал Патрезе.

