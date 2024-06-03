Составы «Мерседеса» и «Ред Булл» на 2025-й, двойная победа Баньяи в Италии, Хэмилтон рассказал, как чуть не утонул, и другие новости «Ф-1» и MotoGP за неделю

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Спортс представляет дайджест ключевых событий «Формулы-1», MotoGP и других гоночных серий за прошедшую неделю.

1. В Италии сообщили, что «Мерседес» решился пригласить юниора Андреа Кими Антонелли как сменщика Хэмилтона и напарника Расселла в 2025 году.

2. Перес останется партнером Ферстаппена по «Ред Булл» – контракт на следующий сезон почти подписан.

Другие новости трансферного рынка: Сайнс может оказаться в «Уильямсе», Окон – в «Хаасе», Цунода – в «Ауди», передает Сейвард. Барретто сообщает о трех победителях Гран-при, претендующих на место в «Хаасе».

3. «Мерседес» и «Уильямс» предлагают Ньюи доли в командах, утверждает F1-Insider, конструктор предположительно отверг несколько предложений «Феррари».

4. Баньяя выиграл основную гонку и спринт на Гран-при Италии MotoGP и приблизился к Мартину, который стал быстрейшим в квалификации.

Акоста перейдет в заводскую «КТМ» в 2025-м, пресса утверждает, что Мартин, а не Марк Маркес станет напарником Баньяи в «Дукати».

5. Хэмилтон рассказал, как чуть не утонул во время серфинга.

6. Президент ФИА больше не поддерживает заявку «Андретти» – бен Сулайем призвал американцев купить одну из нынешних команд «Ф-1».

7. Окон выпустил заявление после столкновения с Гасли и подтвердил, что выступит в Монреале. Ранее появлялась информация о возможном отстранении Эстебана.

8. Расселл предложил ввести новые шинные правила, чтобы сделать Гран-при Монако интереснее, Алонсо прокомментировал идею из ралли-кросса, Ферстаппен готов помочь с конфигурацией трассы, а Хорнер предупредил, что гонка не просуществует еще 70 лет, если ничего не менять.

9. Йос Ферстаппен заявил после провала сына в Монте-Карло, что «Ред Булл» следует сосредоточиться на гонках.

10. WRC. Ралли Италии. Тянак вырвал победу у Ожье на последнем спецучастке.

11. Индикар. Диксон выиграл Гран-при Детройта и стал лидером чемпионата.

🏆 Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Монако-2024

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🔔 Ближайшие гонки

1. Гран-при Канады «Ф-1» (7-9 июня).

2. Гонка «Индикара» на «Роуд Америка» (9 июня).

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