Марк Пристли: «Ньюи отклонил многочисленные предложения «Феррари», если верить слухам»

Ньюи предположительно отверг несколько предложений «Феррари», рассказал Пристли.

Писатель и репортер, а в прошлом механик «Макларена» Марк Пристли сообщил, что Эдриан Ньюи, уходящий из « », не соглашается на переход в «Феррари».

«Я считаю, единственная причина для перехода Эдриана в другую команду… Конечно, он перейдет не из-за денег, а из-за нового вызова.

Полагаю, в прошедшие дни Эдриан, если верить слухам, получил многочисленные предложения по контракту о «Феррари» и неизменно их отклонял.

Частично из-за того, что он не хочет переезжать с семьей в Италию, но частично из-за того, что обстановка там очень политизированная, и ему не очень хочется вовлекаться в это», – поделился информацией Пристли.

Экс-механик отметил, что Скудерия прибавляет, и приход столь именитого конструктора пошел бы ей на пользу:

«Я действительно считаю, что «Феррари» меняется. Под руководством есть результаты, но также это проявляется в том, как команда функционирует, в ее коммуникации – атмосфера становится более свободной.

Все работает более плавно. И команда начинает показывать приличные результаты, она на подъеме. Это коллектив, который стремится вернуться на вершину. Уверен, это одна из причин, почему решил туда перейти.

Если Эдриан решит присоединится к «Феррари», он окажет ключевое влияние перед переходом на новый регламент в 2026 году, и он был бы счастлив сделать это с «Феррари».

Может, он вместе с Льюисом и способен вернуть «Феррари» неуловимый титул, который она не завоевывала с чемпионства [Райкконена] 2007 года. Это было бы невероятное завершение и без того прекрасной карьеры, не правда ли?»

Джордан отрицает, что контракт Ньюи с «Феррари» практически подписан

Эдриан Ньюи: «15 лет назад я бы назвал полным безумием работу до 69-70 лет»