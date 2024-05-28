Марк Пристли: «Ньюи отклонил многочисленные предложения «Феррари», если верить слухам»

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Ньюи предположительно отверг несколько предложений «Феррари», рассказал Пристли.

Писатель и репортер, а в прошлом механик «Макларена» Марк Пристли сообщил, что Эдриан Ньюи, уходящий из «Ред Булл», не соглашается на переход в «Феррари».

«Я считаю, единственная причина для перехода Эдриана в другую команду… Конечно, он перейдет не из-за денег, а из-за нового вызова.

Полагаю, в прошедшие дни Эдриан, если верить слухам, получил многочисленные предложения по контракту о «Феррари» и неизменно их отклонял.

Частично из-за того, что он не хочет переезжать с семьей в Италию, но частично из-за того, что обстановка там очень политизированная, и ему не очень хочется вовлекаться в это», – поделился информацией Пристли.

Экс-механик отметил, что Скудерия прибавляет, и приход столь именитого конструктора пошел бы ей на пользу:

«Я действительно считаю, что «Феррари» меняется. Под руководством Фреда Вассера есть результаты, но также это проявляется в том, как команда функционирует, в ее коммуникации – атмосфера становится более свободной.

Все работает более плавно. И команда начинает показывать приличные результаты, она на подъеме. Это коллектив, который стремится вернуться на вершину. Уверен, это одна из причин, почему Льюис Хэмилтон решил туда перейти.

Если Эдриан решит присоединится к «Феррари», он окажет ключевое влияние перед переходом на новый регламент в 2026 году, и он был бы счастлив сделать это с «Феррари».

Может, он вместе с Льюисом и Шарлем Леклером способен вернуть «Феррари» неуловимый титул, который она не завоевывала с чемпионства Кими [Райкконена] 2007 года. Это было бы невероятное завершение и без того прекрасной карьеры, не правда ли?»

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6 комментариев
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
В Англии базы Астона и Мерседеса. Может там обоснуется Ньюи ?
Ну вроде там же и Макларен и Вильямс :)
+3
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+3
В Англии базы Астона и Мерседеса.
Может там обоснуется Ньюи ?
+3
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Ну вот (
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Макларен?
Возвращение блудного сына?
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Ответ Дмитрий Елисеев
Ну вроде там же и Макларен и Вильямс :)
макларен вроде как и не претендует на него.. и он там уже был :)
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