MotoGP. Гран-при Италии. Баньяя выиграл спринт, Марк Маркес – 2-й, Акоста – 3-й, Мартин упал
Гонщик «Дукати» Франческо Баньяя выиграл спринт MotoGP в Муджелло.
Двукратный чемпион начал гонку вторым, вырвался на первую позицию на старте и не упускал лидерство до финиша. Вторым стал пилот «Грезини» Марк Маркес, третьим – новичок серии Педро Акоста из «Гасгас», о грядущем переходе которого в заводскую «КТМ» было объявлено сегодня.
Обладатель поула и лидер сезона Хорхе Мартин («Прамак») завершил заезд падением, что позволило Баньяе и Маркесу ощутимо приблизиться в личном зачете.
Гран-при Италии
Муджелло
1 июня 2024 года
Спринт
1. Франческо Баньяя («Дукати») – 11 кругов
2. Марк Маркес («Грезини») +1,469
3. Педро Акоста («Гасгас») +4,147
4. Франко Морбиделли («Прамак») +5,421
5. Маверик Виньялес («Априлия») +7,693
6. Брэд Биндер («КТМ») +8,271
7. Фабио ди Джанантонио («ВР46») +8,571
8. Алекс Маркес («Грезини») +8,846
9. Алеш Эспаргаро («Априлия») +8,984
10. Рауль Фернандес («Трэкхаус») +10,085
11. Марко Беццекки («ВР46») +10,199
12. Джек Миллер («КТМ») +13,988
13. Алекс Ринс («Ямаха») +14,137
14. Пол Эспаргаро («КТМ») +18,259
15. Жоан Зарко («ЛЧР») +18,309
16. Такааки Накагами («ЛЧР») +19,374
17. Аугусто Фернандес («Гасгас») +23,060
18. Лоренцо Савадори («Априлия») +24,596
19. Лука Марини («Хонда») +25,587
Сошли:
Хорхе Мартин («Прамак»)
Хоан Мир («Хонда»)
Энеа Бастианини («Дукати»)
Фабио Куартараро («Ямаха»)
Мигел Оливейра («Трэкхаус»)
Положение в чемпионате
Топ-5
1. Хорхе Мартин – 155 очков
2. Франческо Баньяя – 128
3. Марк Маркес – 123
4. Энеа Бастианини – 94
5. Маверик Виньялес – 92
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