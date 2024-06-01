MotoGP. Гран-при Италии. Баньяя выиграл спринт, Марк Маркес – 2-й, Акоста – 3-й, Мартин упал

Гонщик «Дукати» Франческо Баньяя выиграл спринт MotoGP в Муджелло.

Двукратный чемпион начал гонку вторым, вырвался на первую позицию на старте и не упускал лидерство до финиша. Вторым стал пилот «Грезини» Марк Маркес, третьим – новичок серии Педро Акоста из «Гасгас», о грядущем переходе которого в заводскую «КТМ» было объявлено сегодня.

Обладатель поула и лидер сезона Хорхе Мартин («Прамак») завершил заезд падением, что позволило Баньяе и Маркесу ощутимо приблизиться в личном зачете.

Гран-при Италии

Муджелло

1 июня 2024 года

Спринт

1. Франческо Баньяя («Дукати») – 11 кругов

2. Марк Маркес («Грезини») +1,469

3. Педро Акоста («Гасгас») +4,147

4. Франко Морбиделли («Прамак») +5,421

5. Маверик Виньялес («Априлия») +7,693

6. Брэд Биндер («КТМ») +8,271

7. Фабио ди Джанантонио («ВР46») +8,571

8. Алекс Маркес («Грезини») +8,846

9. Алеш Эспаргаро («Априлия») +8,984

10. Рауль Фернандес («Трэкхаус») +10,085

11. Марко Беццекки («ВР46») +10,199

12. Джек Миллер («КТМ») +13,988

13. Алекс Ринс («Ямаха») +14,137

14. Пол Эспаргаро («КТМ») +18,259

15. Жоан Зарко («ЛЧР») +18,309

16. Такааки Накагами («ЛЧР») +19,374

17. Аугусто Фернандес («Гасгас») +23,060

18. Лоренцо Савадори («Априлия») +24,596

19. Лука Марини («Хонда») +25,587

Сошли:

Хорхе Мартин («Прамак»)

Хоан Мир («Хонда»)

Энеа Бастианини («Дукати»)

Фабио Куартараро («Ямаха»)

Мигел Оливейра («Трэкхаус»)

Положение в чемпионате

Топ-5

1. Хорхе Мартин – 155 очков

2. Франческо Баньяя – 128

3. Марк Маркес – 123

4. Энеа Бастианини – 94

5. Маверик Виньялес – 92

MotoGP. Гран-при Италии. Мартин выиграл квалификацию, Баньяя – 2-й со штрафом, Виньялес – 3-й, Марк Маркес – 4-й

Новичок MotoGP Акоста подписал многолетний контракт с заводской «КТМ» с 2025-го