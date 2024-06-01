MotoGP. Гран-при Италии. Баньяя выиграл спринт, Марк Маркес – 2-й, Акоста – 3-й, Мартин упал

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Гонщик «Дукати» Франческо Баньяя выиграл спринт MotoGP в Муджелло.

Двукратный чемпион начал гонку вторым, вырвался на первую позицию на старте и не упускал лидерство до финиша. Вторым стал пилот «Грезини» Марк Маркес, третьим – новичок серии Педро Акоста из «Гасгас», о грядущем переходе которого в заводскую «КТМ» было объявлено сегодня. 

Обладатель поула и лидер сезона Хорхе Мартин («Прамак») завершил заезд падением, что позволило Баньяе и Маркесу ощутимо приблизиться в личном зачете.

Гран-при Италии
Муджелло
1 июня 2024 года
Спринт
 
1. Франческо Баньяя («Дукати») – 11 кругов
2. Марк Маркес («Грезини») +1,469
3. Педро Акоста («Гасгас») +4,147
4. Франко Морбиделли («Прамак») +5,421
5. Маверик Виньялес («Априлия») +7,693
6. Брэд Биндер («КТМ») +8,271
7. Фабио ди Джанантонио («ВР46») +8,571
8. Алекс Маркес («Грезини») +8,846
9. Алеш Эспаргаро («Априлия») +8,984
10. Рауль Фернандес («Трэкхаус») +10,085
11. Марко Беццекки («ВР46») +10,199
12. Джек Миллер («КТМ») +13,988
13. Алекс Ринс («Ямаха») +14,137
14. Пол Эспаргаро («КТМ») +18,259
15. Жоан Зарко («ЛЧР») +18,309
16. Такааки Накагами («ЛЧР») +19,374
17. Аугусто Фернандес («Гасгас») +23,060
18. Лоренцо Савадори («Априлия») +24,596
19. Лука Марини («Хонда») +25,587
 
Сошли:
 
Хорхе Мартин («Прамак»)
Хоан Мир («Хонда»)
Энеа Бастианини («Дукати»)
Фабио Куартараро («Ямаха»)
Мигел Оливейра («Трэкхаус»)
 
Положение в чемпионате
Топ-5
 
1. Хорхе Мартин – 155 очков
2. Франческо Баньяя – 128
3. Марк Маркес – 123
4. Энеа Бастианини – 94
5. Маверик Виньялес – 92
 

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2 комментария
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Ответ Last Light
Удивился, когда сказали, что Баньяя не выигрывал в спринтах аж 9 месяцев. Получается, ставка на основные гонки работает. Надеюсь, Мартин психологически не поплыл — конкуренция не помешала бы. Любопытно, что Маркес в чемпионате все еще близко и не похоже, чтобы собирался сбавлять. Неожиданно будет, если он чемпионат выиграет, но рано об этом еще говорить, конечно.
Тяжеловато Маркесу будет это сделать, слишком большая разница между gp23 и gp24, если в прошлом году на прошлогодних байках часто кто то боролся с новым байком, то в этом году те же пилоты уже и близко не борятся , Маркес конечно борется но с проблемами, да скорость есть часто под конец гонок, но сложно в квалах на старом байке, сегодня темп был неплох, в основном наверное за счёт последнего левого поворота.
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Удивился, когда сказали, что Баньяя не выигрывал в спринтах аж 9 месяцев. Получается, ставка на основные гонки работает. Надеюсь, Мартин психологически не поплыл — конкуренция не помешала бы. Любопытно, что Маркес в чемпионате все еще близко и не похоже, чтобы собирался сбавлять. Неожиданно будет, если он чемпионат выиграет, но рано об этом еще говорить, конечно.
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