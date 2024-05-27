Фредерик Вассер: «Ферстаппен допустил больше ошибок в Имоле за 2 часа, чем за последние 3 сезона»
Ферстаппен начал ошибаться под давлением «Феррари» и «Макларена», заявил Вассер.
Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер сообщил, что Макс Ферстаппен и «Ред Булл» начинают допускать просчеты, когда Скудерия и «Макларен» оказываются рядом.
«Не хочу делать выводы на основе уик-энда [Гран-при Монако], однако, если посмотреть на последние два часа уик-энда [Гран-при Эмилии-Романьи], то, думаю, Макс допустил больше ошибок в Имоле или сошел с трассы больше раз, чем за последние три сезона.
[Такое случается] когда приходится больше атаковать. Если остаешься в зоне комфорта в плане стратегии, то не допускаешь ошибок – полагаю, [«Ред Булл»] находился в такой ситуации.
Мы просто не видели [просчетов], которые проявились, когда команду вынудили работать на пределе. В прошлом году был приличный отрыв. Порой нам удавалось навязать борьбу в квалификации, однако по гоночному темпу отставание в среднем составляло четыре-пять десятых. Когда есть разница в четыре-пять десятых, ты фактически не рискуешь.
Полагаю, в Джидде в прошлом году Макс стартовал девятым, а спустя три круга стал лидером. Это касается и стратегии: в Австрии Макс заехал в боксы на последнем круге, чтобы проехать лучший круг. То есть отрыв составлял один пит-стоп.
Даже если допускаешь ошибку в таких условиях, она незаметна. В этом сезоне ситуация уже другая. Ситуация другая из-за нас, но также из-за «Макларена», ведь «Макларен» стал ближе к «Ред Булл», в этой борьбе мы должны извлечь максимум.
Но не нужно делать какие-либо выводы, так как я считаю, что [«Ред Булл»] вернется, и это будет скоро, команда покажет силу. Я вовсе не думаю, что будет просто.
Канада – чуть ли не полная противоположность Монако, если говорить о скорости и прижимной силе, но в то же время низкоскоростные повороты, шиканы и поребрики похожи.
Однако, если посмотреть в целом, мы показывали скорость в Мельбурне, хорошо выступили в Имоле, в Майами с разными типами покрышек, разным асфальтом, разными конфигурациями», – проанализировал расклады Фредерик.
Ферстаппен растерял скорость, впервые в году слил поул и распял машину. А что с ней не так?
Макс Ферстаппен: «Мы ехали примерно на четыре секунды медленнее, чем могли бы – это не гонки»
Будут Феррари и Макларен поддавливать Ферстаппена - он будет всё больше и больше ошибаться.
Дайте такие же условия как в 22 и 23 году тому же Леклеру или Норрису , про них так же начали бы разговаривать как о явлении .
Поражаюсь вам конечно , вот ничего такого же не сказал , наоборот , поставил в один ряд с великими , все равно обиделись .