Фредерик Вассер: «Ферстаппен допустил больше ошибок в Имоле за 2 часа, чем за последние 3 сезона»

Теги Гран-при Монако Гран-при Канады Гран-при Австралии Феррари Макларен Ред Булл Формула-1 Гран-при Австрии Макс Ферстаппен Фредерик Вассер Гран-при Майами Гран-при Саудовской Аравии Гран-при Эмилии-Романьи Авто

Ферстаппен начал ошибаться под давлением «Феррари» и «Макларена», заявил Вассер.

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер сообщил, что Макс Ферстаппен и «Ред Булл» начинают допускать просчеты, когда Скудерия и «Макларен» оказываются рядом.

«Не хочу делать выводы на основе уик-энда [Гран-при Монако], однако, если посмотреть на последние два часа уик-энда [Гран-при Эмилии-Романьи], то, думаю, Макс допустил больше ошибок в Имоле или сошел с трассы больше раз, чем за последние три сезона.

[Такое случается] когда приходится больше атаковать. Если остаешься в зоне комфорта в плане стратегии, то не допускаешь ошибок – полагаю, [«Ред Булл»] находился в такой ситуации.

Мы просто не видели [просчетов], которые проявились, когда команду вынудили работать на пределе. В прошлом году был приличный отрыв. Порой нам удавалось навязать борьбу в квалификации, однако по гоночному темпу отставание в среднем составляло четыре-пять десятых. Когда есть разница в четыре-пять десятых, ты фактически не рискуешь.

Полагаю, в Джидде в прошлом году Макс стартовал девятым, а спустя три круга стал лидером. Это касается и стратегии: в Австрии Макс заехал в боксы на последнем круге, чтобы проехать лучший круг. То есть отрыв составлял один пит-стоп.

Даже если допускаешь ошибку в таких условиях, она незаметна. В этом сезоне ситуация уже другая. Ситуация другая из-за нас, но также из-за «Макларена», ведь «Макларен» стал ближе к «Ред Булл», в этой борьбе мы должны извлечь максимум.

Но не нужно делать какие-либо выводы, так как я считаю, что [«Ред Булл»] вернется, и это будет скоро, команда покажет силу. Я вовсе не думаю, что будет просто.

Канада – чуть ли не полная противоположность Монако, если говорить о скорости и прижимной силе, но в то же время низкоскоростные повороты, шиканы и поребрики похожи.

Однако, если посмотреть в целом, мы показывали скорость в Мельбурне, хорошо выступили в Имоле, в Майами с разными типами покрышек, разным асфальтом, разными конфигурациями», – проанализировал расклады Фредерик.

Ферстаппен растерял скорость, впервые в году слил поул и распял машину. А что с ней не так?

Макс Ферстаппен: «Мы ехали примерно на четыре секунды медленнее, чем могли бы – это не гонки»

11 комментариев
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Макс отвык от гонок под давлением.
Будут Феррари и Макларен поддавливать Ферстаппена - он будет всё больше и больше ошибаться.
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В том то и дело . Все говорили о том как Макс вырос , спокоен и не допускает ошибок и все такое , но как уже говорилось ранее , легко быть спокойным и проезжать круги как метроном , когда машина не ест резину и у тебя есть запас скорости в полсекунды , но вот когда приходится атаковать , тут уже безгрешных нет , все ошибались , ошибаются и будут это делать . Так было и с Сенной и с Шумахером , и Хэмильтон с Феттелем , теперь выясняется , что и Макс тоже человек .
Дайте такие же условия как в 22 и 23 году тому же Леклеру или Норрису , про них так же начали бы разговаривать как о явлении .
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+9
Ответ Клименко
21 год, товарищ хейтер Макса. Дистанция сезона, ошибок намного меньше, чем у перечисленного тобой Хэмильтона. А ты делаешь глобальные выводы из одной гонки
Успокойся товарищ фанат Макса , никто твоего Макса не обижает , он прекрасный гонщик , просто не на столько как о нем поют такие же фаны и всякие Марко и ко. А если ты хочешь на языке фактов поговорить , то ты удивишься если посчитаешь кол-во его ошибок вне сезона доминирующей машины .
Поражаюсь вам конечно , вот ничего такого же не сказал , наоборот , поставил в один ряд с великими , все равно обиделись .
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Ответ Олег Карпов
О каких ошибках в Имоле идет речь?)
Тоже интересно. У него было превышение пределов трассы несколько раз. Можно ли считать это ошибкой? Доктор сказал, что когда Норрис стал атаковать, то Максу могли дать пять секунд, если он ещё раз выедет за пределы. Но он как раз-таки и не выехал больше.
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О каких ошибках в Имоле идет речь?)
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Это не так, почему то если он вылетел как в Испании 22, или развернулся как в Венгрии 22 или ещё где ошибся, а потом выиграл то и ошибок никаких не было. При том что ездит давно без напряга, борьбы и под крышей ФИА.
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Ответ Brigande
В том то и дело . Все говорили о том как Макс вырос , спокоен и не допускает ошибок и все такое , но как уже говорилось ранее , легко быть спокойным и проезжать круги как метроном , когда машина не ест резину и у тебя есть запас скорости в полсекунды , но вот когда приходится атаковать , тут уже безгрешных нет , все ошибались , ошибаются и будут это делать . Так было и с Сенной и с Шумахером , и Хэмильтон с Феттелем , теперь выясняется , что и Макс тоже человек . Дайте такие же условия как в 22 и 23 году тому же Леклеру или Норрису , про них так же начали бы разговаривать как о явлении .
21 год, товарищ хейтер Макса. Дистанция сезона, ошибок намного меньше, чем у перечисленного тобой Хэмильтона. А ты делаешь глобальные выводы из одной гонки
+2
-2
0
Ответ Brigande
Успокойся товарищ фанат Макса , никто твоего Макса не обижает , он прекрасный гонщик , просто не на столько как о нем поют такие же фаны и всякие Марко и ко. А если ты хочешь на языке фактов поговорить , то ты удивишься если посчитаешь кол-во его ошибок вне сезона доминирующей машины . Поражаюсь вам конечно , вот ничего такого же не сказал , наоборот , поставил в один ряд с великими , все равно обиделись .
Я фанат Шумахера. А так ты пробуешь в аналитику, но она у тебя не получается из-за отсутствия логики. Объективно сравнивать не времена покоренья Крыма, а что то более актуально к нынешней форме и скиллам пилотов. Все таки Алонсо твой, проигрывающий Трулли, это не совсем тот Алонсо, что боролся с Шумахером и Феттелем
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