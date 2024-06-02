«Это решение кажется слишком неестественным». Алонсо отверг идею использовать на Гран-при Монако формат из ралли-кросса

высказался о проблемах .

По словам пилота « », вариант из ралли-кросса с «джокер-кругом» в случае с Монако не сработает. В ралли-кроссе пилот за гонку обязан один раз уехать на более длинный круг.

«Нет, мне это решение кажется слишком искусственным, неестественным. Думаю, сейчас все хорошо так, как есть. Я люблю Монако за то, что это Монако. Все решается в субботу – на протяжении всех практик ты готовишься к тому, чтобы проехать тот самый один быстрый круг в квалификации.

К сожалению, с современными болидами, которые мы используем, и с текущим уровнем прижимной силы на этих болидах трафик становится настоящей проблемой.

Так что если бы я и стал что-то менять в Монако – то не сам формат воскресной гонки. В воскресенье пусть все остается как есть, но у нас должна быть возможность проехать тот самый быстрый круг в квалификации. Потому что сейчас такой возможности нет», – рассказал Алонсо.

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