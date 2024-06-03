MotoGP. Марк Маркес в 2025 году продолжит карьеру в заводской команде «Дукати» (Autosport)

Теги Дукати чемпионат мира MotoGP Прамак Марк Маркес Франческо Баньяя Хорхе Мартин Авто

Марк Маркес перейдет в «Дукати».

По информации Autosport, боссы «Дукати» сделают все возможное, чтобы уже в ближайшее время оформить переход Марка Маркеса в заводскую команду.

Сообщается, что в промежутке между гонками в Муджелло и Барселоне руководство «Дукати» проинформировало Хорхе Мартина о том, что именно он будет напарником Франческо Баньяи в 2025 году в заводской команде. Перед гонкой в Италии между сторонами была достигнута принципиальная договоренность.

При этом в «Дукати» были уверены в том, что смогут убедить Марка Маркеса согласиться выступать за «Прамак» – учитывая, что «Прамак» получает такую же техническую поддержку, что и заводская команда.

Однако после этого Маркес в интервью итальянской прессе прямо заявил, что не рассматривает вариант с переходом в «Прамак». После чего уже в разговоре с руководством «Дукати» сообщил, что будет выступать либо за заводскую команду, либо подпишет контракт с другим производителем.

Сообщается, что после этого руководство «Дукати» решило не рисковать шансом заполучить столь именитого гонщика и согласилось на условия Маркеса.

Хорхе Мартину же придется искать другой вариант продолжения карьеры – отмечается, что у испанца есть предложения от «КТМ», «Априльи» и «Хонды». Возможен и переход в «Прамак», если команда прекратит сотрудничество с «Дукати» и ее техническим партнером станет «Ямаха».

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4 комментария
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Приехали. Я всегда за Марка (являясь верным фаном Вале с двадцатилетним стажем)), но руководство Дукати делает большую ошибку
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Это получается,если Ямаха под свое крыло забирает Прамак,у нас ещё больше станет неконкурентоспособных пилотов?
Чемпионат,превратится по сути,в борьбу двух пилотов Дукати,возможно Акосты,ну и где-то вдали Биндера,Беззеки и гонщиков Априльи.
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