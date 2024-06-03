MotoGP. Марк Маркес в 2025 году продолжит карьеру в заводской команде «Дукати» (Autosport)

перейдет в «Дукати».

По информации Autosport, боссы «Дукати» сделают все возможное, чтобы уже в ближайшее время оформить переход Марка Маркеса в заводскую команду.

Сообщается, что в промежутке между гонками в Муджелло и Барселоне руководство «Дукати» проинформировало о том, что именно он будет напарником в 2025 году в заводской команде. Перед гонкой в Италии между сторонами была достигнута принципиальная договоренность.

При этом в «Дукати» были уверены в том, что смогут убедить Марка Маркеса согласиться выступать за «Прамак» – учитывая, что «Прамак» получает такую же техническую поддержку, что и заводская команда.

Однако после этого Маркес в интервью итальянской прессе прямо заявил, что не рассматривает вариант с переходом в «Прамак». После чего уже в разговоре с руководством «Дукати» сообщил, что будет выступать либо за заводскую команду, либо подпишет контракт с другим производителем.

Сообщается, что после этого руководство «Дукати» решило не рисковать шансом заполучить столь именитого гонщика и согласилось на условия Маркеса.

Хорхе Мартину же придется искать другой вариант продолжения карьеры – отмечается, что у испанца есть предложения от «КТМ», «Априльи» и «Хонды». Возможен и переход в « », если команда прекратит сотрудничество с « » и ее техническим партнером станет «Ямаха».

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