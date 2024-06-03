Индикар. Диксон выиграл Гран-при Детройта и стал лидером чемпионата
Гонщик «Чип Гэнасси» Скотт Диксон стал лучшим на Гран-при Детройта благодаря стратегии.
Шестикратный чемпион «Индикара» экономил топливо и провел на один пит-стоп меньше любого другого пилота. На финише Диксон менее чем на секунду опередил пилота «Андретти» Маркуса Эрикссона, третьим стал еще один представитель «Чип Гэнасси» Маркус Армстронг, для которого подиум стал первым в карьере.
Напарник Диксона Алекс Палоу, лидировавший в чемпионате, занял лишь 16-е место, благодаря чему на первую строчку в личном зачете вышел Скотт. На счету 43-летнего ветерана «Индикара» 216 очков, далее следуют Палоу (198), пилот «Пенске» Уилл Пауэр (185) и гонщики «Эрроу Макларена» Пато О’Уорд (160) и Александр Росси (150).
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