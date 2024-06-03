Индикар. Диксон выиграл Гран-при Детройта и стал лидером чемпионата

Гонщик «Чип Гэнасси» стал лучшим на Гран-при Детройта благодаря стратегии.

Шестикратный чемпион «Индикара» экономил топливо и провел на один пит-стоп меньше любого другого пилота. На финише Диксон менее чем на секунду опередил пилота « » , третьим стал еще один представитель «Чип Гэнасси» , для которого подиум стал первым в карьере.

Напарник Диксона Алекс Палоу, лидировавший в чемпионате, занял лишь 16-е место, благодаря чему на первую строчку в личном зачете вышел Скотт. На счету 43-летнего ветерана « » 216 очков, далее следуют Палоу (198), пилот «Пенске» Уилл Пауэр (185) и гонщики «Эрроу Макларена» Пато О’Уорд (160) и Александр Росси (150).

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