Гельмут Марко о «Макларене»: «Кто-то копирует лучше других. Видны первые плоды перехода Маршалла из «Ред Булл»
Марко объяснил успех «Макларена» копированием «Ред Булл».
Советник «Ред Булл» Гельмут Марко прокомментировал обострившуюся конкуренцию в «Формуле-1».
«Идет третий год с текущим регламентом, и соперники копируют. Кто-то копирует лучше других, и результат виден в «Макларене». «Феррари» также постоянно развивается», – отметил Марко.
Австриец также заявил, что «видны первые плоды» после перехода ключевого конструктора Роба Маршалла из «Ред Булл» в «Макларен».
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