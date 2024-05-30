Гельмут Марко о «Макларене»: «Кто-то копирует лучше других. Видны первые плоды перехода Маршалла из «Ред Булл»

Теги Макларен Ред Булл Роб Маршалл Формула-1 Гельмут Марко Авто

Марко объяснил успех «Макларена» копированием «Ред Булл».

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко прокомментировал обострившуюся конкуренцию в «Формуле-1».

«Идет третий год с текущим регламентом, и соперники копируют. Кто-то копирует лучше других, и результат виден в «Макларене». «Феррари» также постоянно развивается», – отметил Марко.

Австриец также заявил, что «видны первые плоды» после перехода ключевого конструктора Роба Маршалла из «Ред Булл» в «Макларен».

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