WRC. Ралли Италии. Тянак вырвал победу у Ожье на последнем спецучастке
Тянак выиграл Ралли Португалии.
Пилот «Хендэ» за последний день гонки, включавший в себя четыре СУ, сумел отыграть у Себастьяна Ожье отставание в 17,1 секунды.
На последнем СУ Ожье получил прокол колеса и в итоге Тянак сумел опередить француза на финише на 0,2 секунды.
Николай Грязин закончил Ралли Италии на 28-й позиции.
Чемпионат мира по ралли
Ралли Италии
31 мая – 2 июнгя 2024 года
Топ-5
1. Отт Тянак («Хендэ») – 3:06.05,6
2. Себастьян Ожье («Тойота») +0,2
3. Дани Сордо («Хендэ») +2.25,6
4. Элфин Эванс («Тойота») +2.37,8
5. Грегор Мунстер («Форд») +6.42,9