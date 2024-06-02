WRC. Ралли Италии. Тянак вырвал победу у Ожье на последнем спецучастке

Тянак выиграл Ралли Португалии.

Пилот «Хендэ» за последний день гонки, включавший в себя четыре СУ, сумел отыграть у отставание в 17,1 секунды.

На последнем СУ Ожье получил прокол колеса и в итоге Тянак сумел опередить француза на финише на 0,2 секунды.

Николай Грязин закончил Ралли Италии на 28-й позиции.

Чемпионат мира по ралли

Ралли Италии

31 мая – 2 июнгя 2024 года

Топ-5

1. («Хендэ») – 3:06.05,6

2. Себастьян Ожье (« ») +0,2

3. («Хендэ») +2.25,6

4. («Тойота») +2.37,8

5. Грегор Мунстер («Форд») +6.42,9