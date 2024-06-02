WRC. Ралли Италии. Тянак вырвал победу у Ожье на последнем спецучастке

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Тянак выиграл Ралли Португалии.

Пилот «Хендэ» за последний день гонки, включавший в себя четыре СУ, сумел отыграть у Себастьяна Ожье отставание в 17,1 секунды.

На последнем СУ Ожье получил прокол колеса и в итоге Тянак сумел опередить француза на финише на 0,2 секунды.

Николай Грязин закончил Ралли Италии на 28-й позиции.

Чемпионат мира по ралли
Ралли Италии
31 мая – 2 июнгя 2024 года
Топ-5
 
1. Отт Тянак («Хендэ») – 3:06.05,6
2. Себастьян Ожье («Тойота») +0,2
3. Дани Сордо («Хендэ») +2.25,6
4. Элфин Эванс («Тойота») +2.37,8
5. Грегор Мунстер («Форд») +6.42,9
 
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