Джордж Расселл: «Нужно что-то менять, чтобы сделать гонку в Монако интереснее. Например, выступать только на «софте»

Теги Гран-при Монако Формула-1 Мерседес Джордж Расселл Авто

Расселл предложил вариант сделать Гран-при Монако интереснее.

Пилот «Мерседеса» признал, что в нынешнем виде гонка в Монте-Карло получается скучной. На этот раз, во многом из-за аварии на старте и красных флагов, почти все участники проехали дистанцию заезда вообще без пит-стопов. А порядок в топ-10 на финише полностью соответствовал тому, который был на старте гонки.

«Здорово гоняться в Монако, но нам нужно что-то менять, чтобы сделать воскресную гонку интереснее. Например, выступать только на шинах «софт», комплект которых точно не выдержит дистанцию всего заезда. На «софте» вам пришлось бы делать по два пит-стопа – а кто-то бы попробовать продержаться с одним пит-стопом.

Мне просто кажется, что решение проводить весь Гран-при на «софте» может решить множество проблем», – рассказал Расселл.

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14 комментариев
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Надо просто всю одну ехать задом.
Телевизионные рейтинги будут сумасшедшие !
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Надо машины просто менять. Конец 90-х, начало 00-х были вполне интересные гонки. Интереснее Имолы и Хунгароринга того времени.
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Вы слезы принца видели? Как он поливался с гонщиками шампанским и прибухивал с горла?
А парковку яхт, что стоят как бюджет небольшой страны?
Никто этот этап не отменит. Успокойтесь. Будет надо, принц организует фонд и эти толстосумы оплатят еще на сто лет вперед себе театральное представление
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Можне ездить задом. Чего уж там
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Ну или ездить не на баржах
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Ну будут ездить на 8 секунд медленнее чем могли бы, каждый год в Монако проходит унылая гонка, и каждый год начинают выдумывать как ее улучшить, ответ - никак, уменьшили бы хоть длительность этого уныния кругов до 50.
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Первая десятка стартует на дождевых (Wet), вторая на софтах (C5), вот это будет зрелище! А если серьезно, уже буквально все говорят, насколько это бессмысленный и не имеющий отношения к гонкам уикэнд.
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да, размеры стали больше, но если вспомнить тот же 92-й год, где Найджел был на пару секунд быстрее Айртона в конце гонки, но обогнать последнего так и не смог. Да, Сенна знал МК и знал, как защищаться, но всё равно это огромный пример того, что даже на более малых по размеру болидах обгон тебе не гарантирован, даже если ты на секунду-две быстрее.

В словах Джорджа есть смысл, но в любом в случае это выведение Монако в отдельную категорию..
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Баку и Майами не сильно лучше.
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Ответ Ascari
Надо машины просто менять. Конец 90-х, начало 00-х были вполне интересные гонки. Интереснее Имолы и Хунгароринга того времени.
Не особо. Помню как Култхард на доминирущем маке 2/3 гонки не мог обогнать минарди, которая на 4 секунды медленнее была. По моему 99 год был
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Ответ Ascari
Надо машины просто менять. Конец 90-х, начало 00-х были вполне интересные гонки. Интереснее Имолы и Хунгароринга того времени.
А чем сейчас плохие гонки? ДРС есть, больше обгонов. Да и плотность результатов выше.
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Ответ Тим Тим
Не особо. Помню как Култхард на доминирущем маке 2/3 гонки не мог обогнать минарди, которая на 4 секунды медленнее была. По моему 99 год был
Дэвид и в 02 полгонки не мог обогнать Arrows Бернольди. Так что это больше вопрос к шотландцу.
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