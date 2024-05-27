Джордж Расселл: «Нужно что-то менять, чтобы сделать гонку в Монако интереснее. Например, выступать только на «софте»
Расселл предложил вариант сделать Гран-при Монако интереснее.
Пилот «Мерседеса» признал, что в нынешнем виде гонка в Монте-Карло получается скучной. На этот раз, во многом из-за аварии на старте и красных флагов, почти все участники проехали дистанцию заезда вообще без пит-стопов. А порядок в топ-10 на финише полностью соответствовал тому, который был на старте гонки.
«Здорово гоняться в Монако, но нам нужно что-то менять, чтобы сделать воскресную гонку интереснее. Например, выступать только на шинах «софт», комплект которых точно не выдержит дистанцию всего заезда. На «софте» вам пришлось бы делать по два пит-стопа – а кто-то бы попробовать продержаться с одним пит-стопом.
Мне просто кажется, что решение проводить весь Гран-при на «софте» может решить множество проблем», – рассказал Расселл.
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Никто этот этап не отменит. Успокойтесь. Будет надо, принц организует фонд и эти толстосумы оплатят еще на сто лет вперед себе театральное представление
В словах Джорджа есть смысл, но в любом в случае это выведение Монако в отдельную категорию..