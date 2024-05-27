Йос Ферстаппен: «Ред Булл» стоит сосредоточиться на гонках, может. Эра доминирующего болида, похоже, закончена»

Ферстаппен-старший раскритиковал «Ред Булл» после поражения Макса.

Бывший пилот «Формулы-1» негативно высказался о « » после неудачного для своего сына Макса Ферстаппена Гран-при Монако.

«Эра доминирующего болида «Ред Булл», похоже, действительно закончена. Может, команде стоит чуть больше сосредоточиться на гонках и коммуникации, а не на других вещах.

Безусловно, будут этапы, когда «Ред Булл» вновь окажется в форме, однако мне очень интересно понаблюдать, как станут решать проблемы. Что-то нужно сделать.

«Ред Булл» должен разобраться в причинах, ведь понятно, что команды вроде « » и « » приближаются. Макс в какой-то степени способен смягчить это, но большая разница с становится все более и более очевидной», – сообщил Йос в интервью De Telegraaf.

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