Йос Ферстаппен: «Ред Булл» стоит сосредоточиться на гонках, может. Эра доминирующего болида, похоже, закончена»
Ферстаппен-старший раскритиковал «Ред Булл» после поражения Макса.
Бывший пилот «Формулы-1» Йос Ферстаппен негативно высказался о «Ред Булл» после неудачного для своего сына Макса Ферстаппена Гран-при Монако.
«Эра доминирующего болида «Ред Булл», похоже, действительно закончена. Может, команде стоит чуть больше сосредоточиться на гонках и коммуникации, а не на других вещах.
Безусловно, будут этапы, когда «Ред Булл» вновь окажется в форме, однако мне очень интересно понаблюдать, как станут решать проблемы. Что-то нужно сделать.
«Ред Булл» должен разобраться в причинах, ведь понятно, что команды вроде «Феррари» и «Макларена» приближаются. Макс в какой-то степени способен смягчить это, но большая разница с Серхио Пересом становится все более и более очевидной», – сообщил Йос в интервью De Telegraaf.
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