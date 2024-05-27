Йос Ферстаппен: «Ред Булл» стоит сосредоточиться на гонках, может. Эра доминирующего болида, похоже, закончена»

Теги Гран-при Монако Феррари Макларен Ред Булл Формула-1 Йос Ферстаппен Серхио Перес Макс Ферстаппен Авто

Ферстаппен-старший раскритиковал «Ред Булл» после поражения Макса.

Бывший пилот «Формулы-1» Йос Ферстаппен негативно высказался о «Ред Булл» после неудачного для своего сына Макса Ферстаппена Гран-при Монако.

«Эра доминирующего болида «Ред Булл», похоже, действительно закончена. Может, команде стоит чуть больше сосредоточиться на гонках и коммуникации, а не на других вещах.

Безусловно, будут этапы, когда «Ред Булл» вновь окажется в форме, однако мне очень интересно понаблюдать, как станут решать проблемы. Что-то нужно сделать.

«Ред Булл» должен разобраться в причинах, ведь понятно, что команды вроде «Феррари» и «Макларена» приближаются. Макс в какой-то степени способен смягчить это, но большая разница с Серхио Пересом становится все более и более очевидной», – сообщил Йос в интервью De Telegraaf.

Макс Ферстаппен: «Мы ехали примерно на четыре секунды медленнее, чем могли бы – это не гонки»

Фредерик Вассер: «Ферстаппен допустил больше ошибок в Имоле за 2 часа, чем за последние 3 сезона»

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Тем интереснее будет сезон
+1
0
+1
Вот токсик. Сам в начале года бурю в команде наводил и всячески отвлекал от гонок, а как конкуренты потянулись, так ничего лучше не придумал, как плюнуть в команду.
+1
0
+1
Ответ Anastasia Smelova
Вот токсик. Сам в начале года бурю в команде наводил и всячески отвлекал от гонок, а как конкуренты потянулись, так ничего лучше не придумал, как плюнуть в команду.
Бьет значит любит)
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий