Джоди Шектер: «Леклер может стать Федерером «Ф-1»

Шектер сравнил Леклера с Федерером.

Чемпион «Формулы-1» 1979 года рассказал о своем отношении к пилоту « » Шарлю Леклеру и провел параллели с легендой тенниса Роджерем Федерером.

«Когда он только пришел в чемпионат, я подумал, что он может стать Роджерем Федерером «Формулы-1», человеком с огромным стилем и талантом.

В то же время я посчитал невероятным, что столь сильный гонщик появился в Монако. Пусть даже я жил там 18 лет, но такого не ожидал.

В следующем году они с Хэмилтоном составят прекрасную пару пилотов. Переход в «Феррари» скорее выгоден , чем самой Скудерии, однако и он, и – очень сильные гонщики, и я с нетерпением жду сезон», – заявил южноафриканец в беседе с La Gazzetta dello Sport.

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