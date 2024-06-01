Джоди Шектер: «Леклер может стать Федерером «Ф-1»

Теги Феррари Льюис Хэмилтон Роджер Федерер Джоди Шектер Формула-1 Шарль Леклер Авто

Шектер сравнил Леклера с Федерером.

Чемпион «Формулы-1» 1979 года Джоди Шектер рассказал о своем отношении к пилоту «Феррари» Шарлю Леклеру и провел параллели с легендой тенниса Роджерем Федерером.

«Когда он только пришел в чемпионат, я подумал, что он может стать Роджерем Федерером «Формулы-1», человеком с огромным стилем и талантом.

В то же время я посчитал невероятным, что столь сильный гонщик появился в Монако. Пусть даже я жил там 18 лет, но такого не ожидал.

В следующем году они с Хэмилтоном составят прекрасную пару пилотов. Переход в «Феррари» скорее выгоден Льюису, чем самой Скудерии, однако и он, и Шарль – очень сильные гонщики, и я с нетерпением жду сезон», – заявил южноафриканец в беседе с La Gazzetta dello Sport.

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