Боттас, Окон и Гасли претендуют на место напарника Бермэна в «Хаасе» (Лоренс Барретто)
Победитель Гран-при с высокой вероятностью перейдет в «Хаас».
В 2025 году в «Хаасе», по всей видимости, появится самый статусный гонщик в истории команды.
Как сообщает журналист сайта «Формулы-1» Лоренс Барретто, трансфер в «Хаас» юниора «Феррари» и пилота «Формулы-2» Оливера Бермэна является почти решенным делом, а на место его напарника претендуют сразу три человека, побеждавшие в гонках.
Фаворитом Барретто называет Валттери Боттаса из «Заубера». Кроме того, в борьбе участвуют напарники Эстебан Окон и Пьер Гасли, недовольные разочаровывающим стартом сезона в исполнении «Альпин».
Репортер отмечает, что в нынешнем году Окон выступает увереннее Гасли, однако «Хаас» может учесть трения Эстебана с партнерами по команде.
Предполагается, что «Альпин» стремится сохранить Гасли, но менеджмент пилота уже пообщался как минимум с тремя другими коллективами.
Состав «Хааса» должен смениться полностью. Нико Хюлькенберг по окончании сезона уйдет в «Заубер» (с 2026 года – «Ауди»). Кевин Магнуссен, как считается, выпал из числа претендентов из-за плохих результатов и интереса к американской команде со стороны пилотов-победителей.
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