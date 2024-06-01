Боттас, Окон и Гасли претендуют на место напарника Бермэна в «Хаасе» (Лоренс Барретто)

Победитель Гран-при с высокой вероятностью перейдет в «Хаас».

В 2025 году в «Хаасе», по всей видимости, появится самый статусный гонщик в истории команды.

Как сообщает журналист сайта «Формулы-1» Лоренс Барретто, трансфер в «Хаас» юниора « » и пилота «Формулы-2» является почти решенным делом, а на место его напарника претендуют сразу три человека, побеждавшие в гонках.

Фаворитом Барретто называет из « ». Кроме того, в борьбе участвуют напарники Эстебан Окон и , недовольные разочаровывающим стартом сезона в исполнении «Альпин».

Репортер отмечает, что в нынешнем году Окон выступает увереннее Гасли, однако «Хаас» может учесть трения Эстебана с партнерами по команде.

Предполагается, что «Альпин» стремится сохранить Гасли, но менеджмент пилота уже пообщался как минимум с тремя другими коллективами.

Состав «Хааса» должен смениться полностью. Нико Хюлькенберг по окончании сезона уйдет в «Заубер» (с 2026 года – «Ауди»). Кевин Магнуссен, как считается, выпал из числа претендентов из-за плохих результатов и интереса к американской команде со стороны пилотов-победителей.

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Журналист BBC Бенсон: «У Цуноды приличные шансы на место в «Уильямсе», «Хаасе» или «Альпин», нетрудно представить пару Лоусон-Риккардо в «РБ» в 2025-м»