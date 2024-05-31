Эстебан Окон выпустил заявление по столкновению с Гасли: «Я взял на себя ответственность за инцидент. И уважаю Пьера как напарника по команде и соперника»

Окон выступил с заявлением после столкновения с Гасли в Монако.

Пилот «Альпин» взял на себя вину за произошедший инцидент, а также отметил, что ему было неприято читать оскорбительные и ложные обвинения в свой адрес.

«После Гран-при Монако уже много чего было сказано. И хотя я получил множество сообщений с поддержкой, я также был глубоко опечален тем количеством оскорблений и негатива, которое получил в соцсетях в свой адрес – в отношении моего характера, моего стиля пилотажа и моей карьеры.

Благодаря тяжелой работе, поддержке и жертвам, на которые пошли многие люди, с момента своего дебюта в 2016 году я провел в «Формуле-1» уже больше 140 Гран-при. Я всегда старался быть жестким соперником, и как и у многих других пилотов, у меня было достаточно разных инцидентов.

Мне повезло выступать за одну команду с опытным и талантливыми напарниками – в том числе с победителями гонок Карлосом Сайнсом, Чеко Пересом и , а также с двукратным чемпионом «Формулы-1» Фернандо Алонсо.

Будучи напарниками по команде, мы довольно части начинали гонки, находясь рядом друг с другом – в некоторых случаях это заканчивалось очень плотной борьбой, а в некоторых и контактами между болидами.

Разумеется, я и сам совершал ошибки, которые признавал. Мы ведь не роботы – мы спортсмены, которые каждый день загоняют себя на предел возможностей ради осуществления своей мечты – побеждать в гонках. « » – это спорт, в котором эмоции бьют через край, а страсть к гонкам проникает очень глубоко.

Я вижу и чувствую это каждый гоночный уик-энд – и на трассе, и в соцсетях…и хорошее, и плохое. Однако в последние дни я видел много случаев дезинформации и грубых искажений фактов о моей способности работать в команде – и все эти заявления не соответствуют действительности, а также показались мне обидными и наносящими мне ущерб.

С того момента, как я проехал свой первый круг в карьере, я всегда придерживался принципов спокойствия, смирения, профессионализма и уважения к другим участникам. Каждый гонщик стремится к индивидуальной славе, но в первую очередь это командный вид спорта. Я всегда следовал инструкциям, которые мне давали, и участвовал в гонках, чтобы добиться максимума вместе с командой.

Я взял на себя ответственность за инцидент на первом круге в прошлое воскресенье, и несмотря на собственный сход с дистанции, я очень рад за команду, которая смогла заработать одно очко, учитывая, насколько трудным для нас вышел старт этого сезона.

Я уважаю Пьера как напарника по команде и своего соперника. Мы всегда сотрудничали и в команде старались работать профессионально, и так будет и впредь.

Награды без риска в «Формуле-1» не бывает, а старты гонок всегда получаются напряженными, тем более в Монако, где исход первого круга зачастую диктует то, каким будет конечный результат гонки.

В конце концов, мы все соперники – а жесткая и честная борьба в гонках как раз и является тем, что делает наш спорт таким, как он есть, и главной причиной, по которой лично я так люблю «Формулу-1».

С нетерпением жду гонку в Монреале, перед фантастическими канадскими болельщиками, и интересных возможностей, которые откроются в будущем», – рассказал Окон.

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