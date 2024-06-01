Новичок MotoGP Акоста подписал многолетний контракт с заводской «КТМ» с 2025-го

Теги переходы чемпионат мира MotoGP КТМ Джек Миллер Брэд Биндер Гасгас Педро Акоста Авто

Педро Акоста будет выступать за заводскую команду «КТМ».

20-летний испанец заключил многолетнее соглашение с сезона-2025.

Акоста присоединился к MotoGP в нынешнем году и гоняется за клиентский коллектив «Гасгас». Педро является лучшим из пилотов на байках «КТМ»: на его счету два подиума и шестая позиция в чемпионате.

Напарником Акосты будет Брэд Биндер, который уже подписал контракт с «КТМ» до 2026 года. Таким образом, Джек Миллер покинет команду.

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