Новичок MotoGP Акоста подписал многолетний контракт с заводской «КТМ» с 2025-го
Педро Акоста будет выступать за заводскую команду «КТМ».
20-летний испанец заключил многолетнее соглашение с сезона-2025.
Акоста присоединился к MotoGP в нынешнем году и гоняется за клиентский коллектив «Гасгас». Педро является лучшим из пилотов на байках «КТМ»: на его счету два подиума и шестая позиция в чемпионате.
Напарником Акосты будет Брэд Биндер, который уже подписал контракт с «КТМ» до 2026 года. Таким образом, Джек Миллер покинет команду.
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