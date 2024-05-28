Президент ФИА бен Сулайем: «Посоветовал бы «Андретти» купить другую команду «Ф-1»

Президент ФИА поменял позицию по поводу заявки «Андретти» в «Ф-1».

Мохаммед бен Сулайем сообщил, что наилучшим способом попасть в «Формулу-1» для « » является покупка одного из существующих коллективов.

Ранее президент ФИА активно критиковал «Ф-1» за то, что серия не спешит принимать « » в качестве 11-й команды.

«У меня нет сомнений, что [управляющая компания «Ф-1»] ФОМ и [владеющая «Ф-1»] «Либерти [Медиа]» хотели бы видеть другие команды, если речь об автопроизводителях.

Я бы посоветовал [«Андретти»] пойти и купить другую команду, а не приходить как 11-й коллектив. У меня есть ощущение, что некоторые команды надо освежить. Что лучше? Иметь 11 команд ради количества или десять сильных? Я все еще считаю, что команд должно быть больше, но не любых – подходящих. Дело не в количестве, а в качестве.

Не буду говорить названия, но есть команды, у которых проблемы. Проблемы с выступлениями, даже с менеджментом. Важно иметь подходящие коллективы и не упускать шанс, когда «Дженерал Моторз» приходит в «Формулу-1» как моторист.

Представьте эффект. В Америке есть три гонки, огромная фанбаза, но по-прежнему нет настоящей команды. Я так рад, что будет «Форд» [в альянсе с «Ред Булл» с 2026 года], однако представьте приход «Дженерал Моторз», представьте американских пилотов», – заявил бен Сулайем на .

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Президент ФИА бен Сулайем: «Ф-1» нужно больше команд и меньше гонок»