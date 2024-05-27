Мартин Брандл о критике Гран-при Монако: «Иронично, что Хэмилтона и Ферстаппена ничуть не беспокоила зрелищность своих побед с огромными отрывами»

Брандл счел любопытными слова доминаторов о скучной гонке в Монте-Карло.

Комментатор Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1» высказался о том, что гонщики « » и « » Льюис Хэмилтон и Макс Ферстаппен назвали скучным . В частности, Ферстаппен при общении с гоночным инженером посетовал на то, что не взял с собой подушку.

«16 болидов [выехали на рестарт], и все они были классифицированы как финишировавшие через 77 довольно тяжелых для восприятия кругов. Второй старт вышел куда более чистым, и машины принялись ехать достаточно медленно, чтобы добраться до финиша без дальнейшей смены шин под зелеными флагами.

Льюис Хэмилтон сказал, что это одна из худших гонок, в которых он участвовал, а слова о подушке были болезненными, когда он заметил, что не может поспать во время гонки без нее.

И вот что очень иронично: этих двух гонщиков ничуть не беспокоило то, что всем нам приходилось наблюдать, как они неумолимо выигрывали гонки и титулы с огромными отрывами. Но они правы – гонка была вялой, и это мягко сказано», – написал в своей колонке Брандл.

Льюис Хэмилтон: «Это определенно была одна из самых скучных гонок, в которых я когда-либо участвовал»

Макс Ферстаппен: «Мы ехали примерно на четыре секунды медленнее, чем могли бы – это не гонки»