Мартин Брандл о критике Гран-при Монако: «Иронично, что Хэмилтона и Ферстаппена ничуть не беспокоила зрелищность своих побед с огромными отрывами»
Брандл счел любопытными слова доминаторов о скучной гонке в Монте-Карло.
Комментатор Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1» Мартин Брандл высказался о том, что гонщики «Мерседеса» и «Ред Булл» Льюис Хэмилтон и Макс Ферстаппен назвали скучным Гран-при Монако. В частности, Ферстаппен при общении с гоночным инженером посетовал на то, что не взял с собой подушку.
«16 болидов [выехали на рестарт], и все они были классифицированы как финишировавшие через 77 довольно тяжелых для восприятия кругов. Второй старт вышел куда более чистым, и машины принялись ехать достаточно медленно, чтобы добраться до финиша без дальнейшей смены шин под зелеными флагами.
Льюис Хэмилтон сказал, что это одна из худших гонок, в которых он участвовал, а слова Макса Ферстаппена о подушке были болезненными, когда он заметил, что не может поспать во время гонки без нее.
И вот что очень иронично: этих двух гонщиков ничуть не беспокоило то, что всем нам приходилось наблюдать, как они неумолимо выигрывали гонки и титулы с огромными отрывами. Но они правы – гонка была вялой, и это мягко сказано», – написал в своей колонке Брандл.
Льюис Хэмилтон: «Это определенно была одна из самых скучных гонок, в которых я когда-либо участвовал»
Макс Ферстаппен: «Мы ехали примерно на четыре секунды медленнее, чем могли бы – это не гонки»
В текущем виде лучше эту трассу чередовать через год с Имолой.
Ну да, для пилотов трасса сложная, только даже в квале трафик случается. Ну сделайте тогда отдельный выставочный этап с заездами на время, будет как индивидуальная гонка в биатлоне, в середине круга рядом с яхтами можно ещё стрелять из бриллиантовой винтовки по стоящим на палубе бутылкам Дом Переньона, за каждый промах - штрафной круг
Что характерно, оборона темп не меняла вообще - чтобы не делал пилот сзади, темп впередиидущего оставался неизменным. Впервые такое вижу... А ведь победу Паниса видел, как-никак.