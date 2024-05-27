Мартин Брандл о критике Гран-при Монако: «Иронично, что Хэмилтона и Ферстаппена ничуть не беспокоила зрелищность своих побед с огромными отрывами»

Теги Гран-при Монако Льюис Хэмилтон Ред Булл Мартин Брандл Формула-1 Мерседес Макс Ферстаппен Авто

Брандл счел любопытными слова доминаторов о скучной гонке в Монте-Карло.

Комментатор Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1» Мартин Брандл высказался о том, что гонщики «Мерседеса» и «Ред Булл» Льюис Хэмилтон и Макс Ферстаппен назвали скучным Гран-при Монако. В частности, Ферстаппен при общении с гоночным инженером посетовал на то, что не взял с собой подушку.

«16 болидов [выехали на рестарт], и все они были классифицированы как финишировавшие через 77 довольно тяжелых для восприятия кругов. Второй старт вышел куда более чистым, и машины принялись ехать достаточно медленно, чтобы добраться до финиша без дальнейшей смены шин под зелеными флагами.

Льюис Хэмилтон сказал, что это одна из худших гонок, в которых он участвовал, а слова Макса Ферстаппена о подушке были болезненными, когда он заметил, что не может поспать во время гонки без нее.

И вот что очень иронично: этих двух гонщиков ничуть не беспокоило то, что всем нам приходилось наблюдать, как они неумолимо выигрывали гонки и титулы с огромными отрывами. Но они правы – гонка была вялой, и это мягко сказано», – написал в своей колонке Брандл.

Льюис Хэмилтон: «Это определенно была одна из самых скучных гонок, в которых я когда-либо участвовал»

Макс Ферстаппен: «Мы ехали примерно на четыре секунды медленнее, чем могли бы – это не гонки»

7 комментариев
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Не знаю, что там сказали Ферс и Хэм, но когда на трассе невозможно обгонять при преимуществе в 5-10 секунд на круге, то интереса это действительно не вызывает.
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Неважно кто высказался , думаю с ними согласятся большинство гонщиков, команд и зрителей. Монако с этими болидами совсем не то. Трассу не будут переделывать болиды не сильно уменьшатся даже в 26м. Возможно улучшит ситуацию переход на самые мягкие шины и обязательные 2 питстопа для отдельного ГП.
В текущем виде лучше эту трассу чередовать через год с Имолой.
+4
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+2
Проблема не в Монако, а в лимузинах, которым даже ДРС не помогает. Убирать добавлять трассы типа как лечить ожирение без диеты
+2
0
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Иронично, что он не назвал их лицемерами
+1
0
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Одно другому не мешает и никак не связано. Монако это выставка для понторезов, мажориков, селеюрити и эскортниц, а формула-1 так, на фоне, как какая-нибудь Дженнифер Лопес на застолье у какого-нибудь нефтяного олигарха в Новом Уренгое в середине нулевых - так, фоном, для статуса.

Ну да, для пилотов трасса сложная, только даже в квале трафик случается. Ну сделайте тогда отдельный выставочный этап с заездами на время, будет как индивидуальная гонка в биатлоне, в середине круга рядом с яхтами можно ещё стрелять из бриллиантовой винтовки по стоящим на палубе бутылкам Дом Переньона, за каждый промах - штрафной круг
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Ответ Владимир Малинин
Не знаю, что там сказали Ферс и Хэм, но когда на трассе невозможно обгонять при преимуществе в 5-10 секунд на круге, то интереса это действительно не вызывает.
и плюс ещё, эта, конкретная гонка, была лишена последней надежды на интригу, а именно пит стопов
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Ответ alex1382
и плюс ещё, эта, конкретная гонка, была лишена последней надежды на интригу, а именно пит стопов
Да. Но тут все взаимосвязано - раз можно ехать на 10 секунд медленнее и ничем не рисковать, то и на остановки незачем ехать даже на медиуме. Так и на софте поди всю дистанцию проехать можно было...
Что характерно, оборона темп не меняла вообще - чтобы не делал пилот сзади, темп впередиидущего оставался неизменным. Впервые такое вижу... А ведь победу Паниса видел, как-никак.
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