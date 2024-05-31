«Да, разумеется. Постараюсь понять, что можно сделать». Ферстаппен готов помочь с доработкой конфигурации трассы Гран-при Монако

Теги Гран-при Монако Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Авто

Ферстаппен готов помочь с новой конфигурацией трассы в Монако.

Пилот «Ред Булл» был одним из многих, кто после прошедшего Гран-при Монако вновь заговорил о необходимости как-то изменить трассу или правила в гонке, чтобы сделать ее интереснее.

Позже советник «Ред Булл» Гельмут Марко подтверждал, что у организаторов есть планы по обновлению трассы, чтобы увеличить количество возможностей для совершения обгонов.

Ферстаппен в свою очередь сказал, что с удовольствием поможет «Ф-1» с разработкой конфигурации, если к нему обратятся.

«Да, разумеется. Если они спросят моего мнения, я постараюсь посмотреть на ситуацию и понять, что с этим можно сделать. Но также это зависит от того, какие именно дороги они собираются для этого использовать», – рассказал Ферстаппен.

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5 комментариев
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Там лучшие идеи - убрать шикану и пусть под дрс летят, вот только эти разумисты забывают, что там в конце стена, а на всех трассах где есть обгон под дрс есть травка или гравий, на случай неудачи или позднего торможения, а здесь мы будем наблюдать без регистрации и смс краштесты на скорости 300+
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Снести княжество и построить автодром-норм вариант
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Ну негде там менять конфигурацию, даже на метр шире трассу не сделать. Только если насыпать участок на морской территории, но, кажется, дороговато даже для Монако)
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Ответ Scorpio
Там лучшие идеи - убрать шикану и пусть под дрс летят, вот только эти разумисты забывают, что там в конце стена, а на всех трассах где есть обгон под дрс есть травка или гравий, на случай неудачи или позднего торможения, а здесь мы будем наблюдать без регистрации и смс краштесты на скорости 300+
Ну тогда лучшая идея - оставить все как есть.
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Ответ Александр Охотко
Снести княжество и построить автодром-норм вариант
да да, это я предлагал :)
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