«Да, разумеется. Постараюсь понять, что можно сделать». Ферстаппен готов помочь с доработкой конфигурации трассы Гран-при Монако

Ферстаппен готов помочь с новой конфигурацией трассы в Монако.

Пилот « » был одним из многих, кто после прошедшего вновь заговорил о необходимости как-то изменить трассу или правила в гонке, чтобы сделать ее интереснее.

Позже советник «Ред Булл» Гельмут Марко подтверждал, что у организаторов есть планы по обновлению трассы, чтобы увеличить количество возможностей для совершения обгонов.

Ферстаппен в свою очередь сказал, что с удовольствием поможет «Ф-1» с разработкой конфигурации, если к нему обратятся.

«Да, разумеется. Если они спросят моего мнения, я постараюсь посмотреть на ситуацию и понять, что с этим можно сделать. Но также это зависит от того, какие именно дороги они собираются для этого использовать», – рассказал .

«Пейзажи великолепны, но сбрасываем на 4 секунды – это не гонки!» «Ф-1» злится на Монако – требует перемен