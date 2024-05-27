Перес близок к продлению контракта с «Ред Булл» (Autosport)

Перес будет выступать за «Ред Булл» в 2025 году, вероятнее всего.

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес, завершивший квалификацию к 18-м и сошедший в гонке, является явным фаворитом на место в команде в следующем сезоне, сообщают источники Autosport.

Предполагается, что чемпионы мира не рассматривают повышение из «РБ». , покидающий « » в конце года, также не считается претендентом на место в «Ред Булл».

«Все указывает на то, что команда сохранит Переса», – отмечается в статье.

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