Перес близок к продлению контракта с «Ред Булл» (Autosport)

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Перес будет выступать за «Ред Булл» в 2025 году, вероятнее всего.

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес, завершивший квалификацию к Гран-при Монако 18-м и сошедший в гонке, является явным фаворитом на место в команде в следующем сезоне, сообщают источники Autosport.

Предполагается, что чемпионы мира не рассматривают повышение Юки Цуноды из «РБ». Карлос Сайнс, покидающий «Феррари» в конце года, также не считается претендентом на место в «Ред Булл».

«Все указывает на то, что команда сохранит Переса», – отмечается в статье.

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9 комментариев
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))) самое время
не Сайнса же амбициозного подписывать
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Ответ alex8895
Сайнс тоже сдулся в последних гонках.
он даже в этом сдутом состоянии на две головы выше бездаря мексиканского
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Ответ alex8895
Сайнс тоже сдулся в последних гонках.
Во первых не Сайнс сдулся , а Леклер раскатился , особенно с обновками .
Во вторых , сдутый Сайнс уж как нибудь но в ку3 на РБ проехал бы .
Перес в замесе оказался в том числе и потому что стартовал черт знает где , а там всегда большой риск первых поворотов гонки , а в этом была только его вина
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Плюшевой приме сильный напарник не нужен, а то вдруг гармонию нарушит, ему не то что с напарником, ни с кем бороться не хочется, так то он рассказывал что никого не боится, но продлевают чику, ну ну. Это ожидаемо, надеюсь чика завалит им КК.
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Вчера стал ещё ближе видимо
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Походу там хорошие спонсорские бабки.
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Ну и молодцы. Если Ред Булл не нужен КК, то это их проблемы ))
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Ответ Scorpio
))) самое время не Сайнса же амбициозного подписывать
Сайнс тоже сдулся в последних гонках.
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Ответ Scorpio
))) самое время не Сайнса же амбициозного подписывать
Сайнс уже третью гонку не едет.
Тем более совместный опыт выступлений уже был...
Но да, в принципе Переса не то что продлевать, по чесноку можно с Канады Цуноду сажать
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