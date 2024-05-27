Перес близок к продлению контракта с «Ред Булл» (Autosport)
Перес будет выступать за «Ред Булл» в 2025 году, вероятнее всего.
Пилот «Ред Булл» Серхио Перес, завершивший квалификацию к Гран-при Монако 18-м и сошедший в гонке, является явным фаворитом на место в команде в следующем сезоне, сообщают источники Autosport.
Предполагается, что чемпионы мира не рассматривают повышение Юки Цуноды из «РБ». Карлос Сайнс, покидающий «Феррари» в конце года, также не считается претендентом на место в «Ред Булл».
«Все указывает на то, что команда сохранит Переса», – отмечается в статье.
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не Сайнса же амбициозного подписывать
Во вторых , сдутый Сайнс уж как нибудь но в ку3 на РБ проехал бы .
Перес в замесе оказался в том числе и потому что стартовал черт знает где , а там всегда большой риск первых поворотов гонки , а в этом была только его вина
Тем более совместный опыт выступлений уже был...
Но да, в принципе Переса не то что продлевать, по чесноку можно с Канады Цуноду сажать