Тед Кравиц: «Интересно, готовит ли Ферстаппен почву для ухода из «Ред Булл» жалобами на болид»

Теги возможные переходы Гран-при Монако Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Тед Кравиц Авто

Кравиц связал поведение Ферстаппена с потенциальным уходом из «Ред Булл».

Репортер Sky Sports Тед Кравиц порассуждал о критических высказываниях пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена в свете возможной смены команды.

«Готовит ли своими жалобами на управляемость болида Макс Ферстаппен обоснование для потенциального ухода из «Ред Булл»? Макс довольно сурово высказывался о «Ред Булл» и недостатках того, что мы считали прекрасной машиной, RB20.

После квалификации [к Гран-при Монако] и затем в каком-то смысле опять, в интервью Натали [Пинкхэм], когда он сказал, мол, вот что будет дальше с болидом, и в Канаде тоже есть поребрики, которые не нравятся этой машине.

Просто интересно, готовит ли он, скажем, почву или обоснование для того, чтобы в конечном счете уйти из «Ред Булл» – посмотрим, в следующем году, сезоном позже или этого вовсе не случится», – заявил Кравиц.

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