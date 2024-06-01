«Мерседес» и «Уильямс» предлагают Ньюи доли в командах (F1-Insider)

Почти все коллективы «Ф-1» сражаются за Ньюи.

Издание F1-Insider.com сообщило о щедром предложении «Мерседеса» , покидающему «Ред Булл».

Решение о будущем конструктора должно быть принято в ближайшее время. Менеджер Эдриана и бывший владелец команды «Формулы-1» на следующей неделе проведет переговоры с различными сторонами.

Утверждается, что все команды за исключением « » (с сезона-2026 – « ») и « » предприняли попытки переманить Ньюи.

Фаворитом в борьбе за легендарного специалиста считалась «Феррари», которая отправила «привлекательное» предложение. Тем не менее, британец все еще колеблется – частично из-за нежелания проводить много времени в Италии.

Кроме того, интересную сделку предложил и «Мерседес»: по информации источников, она включает в себя долю в команде. В данный момент акции «Мерседеса» разделены поровну между одноименным концерном, компанией Ineos и исполнительным директором Тото Вольффом.

В то же время Ньюи сомневается из-за фигуры «слишком могущественного» Вольффа. Конструктор опасается политических игр и повторения скандалов, которые в последнее время происходят в «Ред Булл».

«Скрытым фаворитом» немецкое СМИ называет «Уильямс», который также предложил Ньюи акции команды. Эдриан уже работал в британском коллективе в 1992-1997 годах.

Шансы «Астон Мартин», «Макларена» и «Альпин» оцениваются как низкие.

Марк Пристли: «Ньюи отклонил многочисленные предложения «Феррари», если верить слухам»

«Астон Мартин» пытается переманить технического директора «Феррари» (It.motorsport)