«Мерседес» и «Уильямс» предлагают Ньюи доли в командах (F1-Insider)

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Почти все коллективы «Ф-1» сражаются за Ньюи.

Издание F1-Insider.com сообщило о щедром предложении «Мерседеса» Эдриану Ньюи, покидающему «Ред Булл».

Решение о будущем конструктора должно быть принято в ближайшее время. Менеджер Эдриана и бывший владелец команды «Формулы-1» Эдди Джордан на следующей неделе проведет переговоры с различными сторонами.

Утверждается, что все команды за исключением «Заубера» (с сезона-2026 – «Ауди») и «Хааса» предприняли попытки переманить Ньюи.

Фаворитом в борьбе за легендарного специалиста считалась «Феррари», которая отправила «привлекательное» предложение. Тем не менее, британец все еще колеблется – частично из-за нежелания проводить много времени в Италии.

Кроме того, интересную сделку предложил и «Мерседес»: по информации источников, она включает в себя долю в команде. В данный момент акции «Мерседеса» разделены поровну между одноименным концерном, компанией Ineos и исполнительным директором Тото Вольффом.

В то же время Ньюи сомневается из-за фигуры «слишком могущественного» Вольффа. Конструктор опасается политических игр и повторения скандалов, которые в последнее время происходят в «Ред Булл».

«Скрытым фаворитом» немецкое СМИ называет «Уильямс», который также предложил Ньюи акции команды. Эдриан уже работал в британском коллективе в 1992-1997 годах.

Шансы «Астон Мартин», «Макларена» и «Альпин» оцениваются как низкие.

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4 комментария
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Будет прикольно если Ньюи пойдет в вилки и Албон станет чемпионом, как говорил в интервью недавно
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Ответ Марат Кагин
Будет прикольно если Ньюи пойдет в вилки и Албон станет чемпионом, как говорил в интервью недавно
Ещё прикольнее будет, если туда перейдёт Боттас и станет чемпионом при Джеймсе.
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Ответ Марат Кагин
Будет прикольно если Ньюи пойдет в вилки и Албон станет чемпионом, как говорил в интервью недавно
До смены регламенты вилки не вытащит все равно. РБ поехали после регламента 2009. Когда это изменение произойдет, то кто там будет выступать к этому моменту это отдельный вопрос.
26 год слишком скоро, так что это уже мимо. Нужно ориентироваться на 29-й где-то.
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