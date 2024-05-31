Кристиан Хорнер: «Чтобы гонка в Монако просуществовала еще 70 лет, нужны какие-то эволюционные изменения трассы»

Хорнер признал необходимость изменения трассы Гран-при Монако.

Руководитель « » считает, что для сохранения актуальности трассу в Монте-Карло нужно изменить, чтобы у пилотов появились хоть какие-то возможности для обгонов по ходу гонки.

«Размеры и вес этих болидов настолько велики, что машины, пожалуй, и правда стали слишком большими, чтобы гоняться на них в Монако. Просто потому что две машины еле-еле умещаются на трассе, если едут бок о бок. И такая ситуация неизбежно ведет к проблемам.

Нам нужно либо сделать машины значительно меньше в размерах к 2026 году, чего пока не предвидится. Либо же, чтобы сделать гонку хоть немного интереснее, изучить возможность расширить некоторые участки трассы, чтобы потенциально создать какие-то возможности для обгонов. Вопрос в том, как это сделать?

Думаю, что в «Формуле-1» все прекрасно все понимают, да и организаторы тоже. Но чтобы защитить гонку, чтобы она просуществовала еще 70 лет, нужны какие-то эволюционные изменения», – рассказал .

«Пейзажи великолепны, но сбрасываем на 4 секунды – это не гонки!» «Ф-1» злится на Монако – требует перемен