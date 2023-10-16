Приговор Экклстоуну за мошенничество, план на случай ухода Переса из «Ф-1», Хорнер выдавливает Марко из «Ред Булл» и другие гоночные события за неделю

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Sports.ru представляет дайджест ключевых событий «Формулы-1» и других гоночных событий за прошедшую неделю.

1. Экклстоуна приговорили к 17 месяцам тюрьмы условно за налоговое мошенничество. Бывший руководитель «Ф-1» выплатит более 800 миллионов долларов.

2. Будущее Переса в «Ред Булл» под вопросом: Марко предположил, что Серхио требуется смена команды.

По информации AMuS, «Ред Булл» подготовил план, согласно которому Риккардо вернется в команду в случае ухода Чеко в конце 2023 года. Объявление о завершении карьеры Переса в «Ф-1» стало бы подходящим выходом для гонщика и команды, полагают эксперты.

3. Хорнер пытается выдавить Марко из руководства гоночной компании «Ред Булл», пишет Globo.

4. Вольфф заявил, что не желает слушать претензии Хэмилтона, поэтому «Мерседес» «вернется к основам» при работе над существенно переработанной машиной на сезон-2024.

5. Хилл прокомментировал предложение отнять титул-1994 у Михаэля Шумахера, упомянув Массу, претендующего на чемпионство 2008 года. Сам Фелипе все еще рассчитывает на поддержку «Феррари».

6. Ферстаппен заявил о нулевой дополнительной ценности семи титулов в сравнении с одним, своем месте в истории, сравнении пилотов разных эпох и самой напряженной гонке сезона.

7. «Сочи Автодром» отказался от конфигурации Гран-при, трассу сократят в 2,5 раза.

8. ФИА предупредила Стролла за неподобающее поведение на Гран-при Катара и заново расследует инцидент с Хэмилтоном, который пересек трассу пешком.

9. Нельсон Пике добился отмены штрафа в 953 000 долларов за расистские оскорбления Хэмилтона.

10. Фернандо Алонсо поздравил Кирилла Куцкова с титулом чемпиона мира по картингу.

11. «Пирелли» останется поставщиком шин «Ф-1» в 2025-2027 годах, подтвердила ФИА.

🏆 Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Катара

🏍️ Результаты MotoGP

Мартин победил в спринте на Гран-при Индонезии и стал лидером чемпионата, Баньяя выиграл основную гонку и вернул первое место в личном зачете, Марини стал быстрейшим в квалификации.

Марк Маркес продолжит карьеру в «Грезини», объявила команда.

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🔔 Гонки на этой неделе

1. Гран-при США «Ф-1» (20-22 октября).

2. Гран-при Австралии MotoGP (20-22 октября).

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