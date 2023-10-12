«Сочи Автодром» отказался от конфигурации Гран-при, трассу сократят в 2,5 раза

Теги трассы Формула-1 Гран-при России Сочи Автодром Авто

Конфигурация «Сочи Автодрома», на которой проходили Гран-при России с 2014 по 2021 год, больше не будет функционировать.

В ближайшее время Медальная площадь, рядом с которой располагался затяжной четвертый поворот, станет доступной для пешеходов.

Трек будет работать в режиме малого кольца, длина трассы сократится более чем в 2,5 раза – с 5848 до 2312 метров. После первого поворота гонщики будут сворачивать направо – к бывшему 13-му повороту конфигурации Гран-при.

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3 комментария

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Мадина Уйгурова
ожидаемо
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Dorogozhich G
тут точно аналогов нет
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dvboyz
Не призываю ни в коем случае им конечно безоговорочно верить, но для объективности всё-таки надо заметить, что в первоисточнике написано следующее:
"Часть полотна, которое останется за пределами обновленной трассы, можно будет задействовать для проведения соревнований по различным видам спорта — как любительским, так и профессиональным, а также для пешеходных и велосипедных прогулок. При этом существующее покрытие всего трека останется нетронутым — на Автодроме сохранят возможность в любой момент оперативно восстановить первоначальную конфигурацию трассы в случае возвращения «Королевских гонок» или их аналогов в «Сириус»."

Так-то - сейчас действительно все эти заборы, мосты и обходы парку только вредят, увы (
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