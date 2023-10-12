«Сочи Автодром» отказался от конфигурации Гран-при, трассу сократят в 2,5 раза

Конфигурация « », на которой проходили с 2014 по 2021 год, больше не будет функционировать.

В ближайшее время Медальная площадь, рядом с которой располагался затяжной четвертый поворот, станет доступной для пешеходов.

Трек будет работать в режиме малого кольца, длина трассы сократится более чем в 2,5 раза – с 5848 до 2312 метров. После первого поворота гонщики будут сворачивать направо – к бывшему 13-му повороту конфигурации Гран-при.

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