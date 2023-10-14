Марк Хьюз: «Уход Переса из «Ф-1» в конце 2023-го позволит Серхио избежать публичного увольнения из «Ред Булл»

Марк Хьюз высказался об оптимальном решении проблемы Серхио Переса в «Ред Булл».

Контракт мексиканца с чемпионской командой действует до конца 2024 года. Тем не менее, известный обозреватель Motor Sport Magazine допустил вариант с досрочным расторжением соглашения. Завершение карьеры Переса стало бы оптимальным выходом для «Ред Булл» и позволило бы 33-летнему мексиканцу сохранить лицо и посвятить себя семье.

«Не слишком трудно увидеть между строк беспокойство [руководителей «Ред Булл»] по поводу возможного сокращения отставания со стороны других команд в следующем году. Текущий уровень выступлений Переса просто не сравнится с уровнем , , , , и Пиастри.

Более того, контракты являются лишь стартовой точкой для обсуждений, если команда хочет отказаться от обязательств перед гонщиком или наоборот. У Даниэля Риккардо было соглашение с «Маклареном» до конца этого года, не включающее никаких опций со стороны команды. Тем не менее, он уже не там.

Иронично, что Риккардо может оказаться в выигрыше, если, скажем, «Ред Булл» проинформирует Переса о желании расторгнуть контракт, но сделать это по-хорошему – позволить Пересу объявить об уходе из «Формулы-1». В таком случае его не выгонят, по крайней мере публично, он просто решит прекратить выступления после долгой и достойной карьеры.

Он воспримет нынешний сезон как последний шанс побороться за чемпионство – и он был в борьбе первые пять гонок – однако теперь сможет полностью посвятить свое время растущей семье.

Тяжело представить, что на Переса будет большой спрос в других командах «Ф-1», учитывая текущую форму, если «Ред Булл» решить с ним порвать. Трудно предположить и то, что Перес захочет выступать за команду в хвосте пелотона после столь длительной карьеры в «Ф-1». Как он сказал в этом году: «Если я посчитаю, что не могу выиграть титул, то не стану проводить так много времени вдали от семьи».

Почетный выход на пенсию станет складным выходом из ситуации, не так ли?» – написал в своей колонке Хьюз.

Гельмут Марко: «Никакой критики Переса со стороны «Ред Булл» нет, мы лишь стараемся помочь. Может быть, ему нужна смена команды»

Кристиан Хорнер: «Нам очень нужно, чтобы Перес вернул себе оптимальную форму, и команда окажет ему максимальную поддержку»