MotoGP. Гран-при Индонезии. Мартин выиграл спринт и возглавил чемпионат, Марини – 2-й, Беццекки – 3-й, Баньяя – 8-й

Пилот « » Хорхе Мартин одержал победу по итогам спринта на Гран-при Индонезии MotoGP.

Чемпион из «Дукати» Франческо Баньяя финишировал восьмым, что позволило Мартину стать новым лидером сезона. «Мартинатор» выиграл четыре спринта подряд.

Второе и третье места заняли напарники по «ВР46» Лука Марини, стартовавший с поула, и Марко Беццекки. На старте лидерство захватил гонщик Априлии» Маверик Виньялес, до последнего круга ехавший на подиумной позиции, но в итоге пропустивший Беццекки.

Марк Маркес, покидающий «Хонду» по окончании сезона, вылетел в гравий, Алеш Эспаргаро («Априлия») сошел после столкновения с Брэдом Биндером («КТМ»).

«Дукати» досрочно завоевала Кубок конструкторов 2023 года.

Гран-при Индонезии

Мандалика

14 октября 2023 года

Спринт

1. Хорхе Мартин («Прамак-Дукати») – 13 кругов

2. Лука Марини («ВР46») +1,131

3. Марко Беццекки («ВР46») +2,081

4. Маверик Виньялес («Априлия») +2,720

5. Фабио Куартараро («Ямаха») +3,121

6. Фабио ди Джанантонио («Грезини») +4,203

7. Энеа Бастианини («Дукати») +4,981

8. Франческо Баньяя («Дукати») +5,465

9. Джек Миллер («КТМ») +7,852

10. Мигел Оливейра («РНФ») +8,942

11. Такааки Накагами («ЛЧР Хонда») +12,034

12. Жоан Зарко («Прамак-Дукати») +14,015

13. Аугусто Фернандес («Гасгас») +14,823

14. Рауль Фернандес («РНФ») +15,699

15. Франко Морбиделли («Ямаха») +23,331

16. Хоан Мир («Хонда») +24,894

17. Пол Эспаргаро («Гасгас») +27,169

18. Алекс Ринс («ЛЧР Хонда») +28,980

19. Брэд Биндер («КТМ») +43,090

Сошли:

Алеш Эспаргаро («Априлия»)

Марк Маркес («Хонда»)

MotoGP. Гран-при Индонезии. Марини выиграл квалификацию, Мартин – 6-й, Баньяя – 13-й