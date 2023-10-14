MotoGP. Гран-при Индонезии. Мартин выиграл спринт и возглавил чемпионат, Марини – 2-й, Беццекки – 3-й, Баньяя – 8-й
Пилот «Прамака» Хорхе Мартин одержал победу по итогам спринта на Гран-при Индонезии MotoGP.
Чемпион из «Дукати» Франческо Баньяя финишировал восьмым, что позволило Мартину стать новым лидером сезона. «Мартинатор» выиграл четыре спринта подряд.
Второе и третье места заняли напарники по «ВР46» Лука Марини, стартовавший с поула, и Марко Беццекки. На старте лидерство захватил гонщик Априлии» Маверик Виньялес, до последнего круга ехавший на подиумной позиции, но в итоге пропустивший Беццекки.
Марк Маркес, покидающий «Хонду» по окончании сезона, вылетел в гравий, Алеш Эспаргаро («Априлия») сошел после столкновения с Брэдом Биндером («КТМ»).
«Дукати» досрочно завоевала Кубок конструкторов 2023 года.
MotoGP. Гран-при Индонезии. Марини выиграл квалификацию, Мартин – 6-й, Баньяя – 13-й
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