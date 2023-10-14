MotoGP. Гран-при Индонезии. Мартин выиграл спринт и возглавил чемпионат, Марини – 2-й, Беццекки – 3-й, Баньяя – 8-й

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Пилот «Прамака» Хорхе Мартин одержал победу по итогам спринта на Гран-при Индонезии MotoGP.

Чемпион из «Дукати» Франческо Баньяя финишировал восьмым, что позволило Мартину стать новым лидером сезона. «Мартинатор» выиграл четыре спринта подряд.

Второе и третье места заняли напарники по «ВР46» Лука Марини, стартовавший с поула, и Марко Беццекки. На старте лидерство захватил гонщик Априлии» Маверик Виньялес, до последнего круга ехавший на подиумной позиции, но в итоге пропустивший Беццекки.

Марк Маркес, покидающий «Хонду» по окончании сезона, вылетел в гравий, Алеш Эспаргаро («Априлия») сошел после столкновения с Брэдом Биндером («КТМ»).

«Дукати» досрочно завоевала Кубок конструкторов 2023 года.

Гран-при Индонезии
Мандалика
14 октября 2023 года
Спринт
 
1. Хорхе Мартин («Прамак-Дукати») – 13 кругов
2. Лука Марини («ВР46») +1,131
3. Марко Беццекки («ВР46») +2,081
4. Маверик Виньялес («Априлия») +2,720
5. Фабио Куартараро («Ямаха») +3,121
6. Фабио ди Джанантонио («Грезини») +4,203
7. Энеа Бастианини («Дукати») +4,981
8. Франческо Баньяя («Дукати») +5,465
9. Джек Миллер («КТМ») +7,852
10. Мигел Оливейра («РНФ») +8,942
11. Такааки Накагами («ЛЧР Хонда») +12,034
12. Жоан Зарко («Прамак-Дукати») +14,015
13. Аугусто Фернандес («Гасгас») +14,823
14. Рауль Фернандес («РНФ») +15,699
15. Франко Морбиделли («Ямаха») +23,331
16. Хоан Мир («Хонда») +24,894
17. Пол Эспаргаро («Гасгас») +27,169
18. Алекс Ринс («ЛЧР Хонда») +28,980
19. Брэд Биндер («КТМ») +43,090
 
Сошли: 
 
Алеш Эспаргаро («Априлия»)
Марк Маркес («Хонда»)
 

MotoGP. Гран-при Индонезии. Марини выиграл квалификацию, Мартин – 6-й, Баньяя – 13-й

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