Дэймон Хилл о предложении отнять титул-1994 у Михаэля Шумахера: «Есть у кого-то номер Массы?»

Теги Михаэль Шумахер Дэймон Хилл Гран-при Австралии Фелипе Масса Льюис Хэмилтон Формула-1 Авто

Хилл прокомментировал предложение отнять у Шумахера первое чемпионство.

Михаэль Шумахер завоевал титул 1994 года после того, как врезался в Дэймона Хилла в последней гонке сезона в Австралии. Оба соперника сошли, Михаэль опередил Дэймона на одно очко.

Известный журналист и друг Шумахера Роджер Бенуа заявил, что следует пересмотреть результаты.

«Титул 1994 года нужно у [Михаэля] отнять, поскольку он выиграл из-за нарушения на Дэймоне Хилле», – сообщил Бенуа.

Хилл отреагировал на статью с цитатой журналиста, пошутив о претензиях Фелипе Массы на титул Льюиса Хэмилтона 2008 года:

«Немного удивился, когда это увидел. Есть у кого-то номер Массы? 😉» – написал чемпион «Формулы-1» 1996 года в соцсетях.

Журналист Бенуа: «У Михаэля Шумахера нужно отнять титул 1994 года»

Фелипе Масса: «Вольфф обсуждает сезон-2021 – «Феррари» надо бороться за отнятый титул-2008»

7 комментариев

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sfairait
Ответ Великий Алонсо
Есть у кого-то номер Грожана? Если бы не этот бездарный крашер со своим страйком Алонсо в Спа 2012, Фернандо сейчас был бы 3х чемпионом.
А номер Петрова?) Так, глядишь, и 4ех кратным бы стал
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Ascari
Ответ Paninaro
Ну да, ну да, это другое, понимать же надо.))
Это действительно "другое", ели учесть что фиа весь год зажимала Бенеттон всеми правдами и неправдами и тянула Уильямс к титулу.
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Paninaro
Ответ Великий Алонсо
Есть у кого-то номер Грожана? Если бы не этот бездарный крашер со своим страйком Алонсо в Спа 2012, Фернандо сейчас был бы 3х чемпионом.
Редкий случай, когда соглашусь с Великой. Рома тогда знатный страйк устроил.
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Paninaro
Ответ Johan Weiss
Я против, и даже по двум причинам. Во-первых, Майклу (в отличие от Льюиса) не получится лично воспользоваться правом на защиту. Во-вторых, весь заезд Уильямс, очевидно, был быстрее Бенеттона (что в сезоне-94 бывало очень нечасто). Деймон весь заезд висел на хвосте, и если иногда отставал, то тут же отрыв выбирал. Воспользуйся он тем, что сейчас называют undercut (или наоборот, пересиди Шумахера на трассе) - приехал бы первым. Кроме того, был вариант притормозить и пропустить Бенеттон, когда его вынесло с трассы. А так Майкл, конечно, в него впилился. Ну а куда ему было деваться, машина после удара вылетела обратно на трек неуправляемой. Сезон-94 в принципе скандальный. Что с чёрными флагами, что с таймингом на ГП-Японии. Ну и не забываем, что одну из гонок, которую Деймон без Шумахера выиграл, он начинал третьим, впереди были две Феррари, и обе они до финиша не доехали 🙃
Ну да, ну да, это другое, понимать же надо.))
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Johan Weiss
Ответ Paninaro
Ну да, ну да, это другое, понимать же надо.))
Отсутствие права на защиту - это, несомненно, другое. Считаете иначе?
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