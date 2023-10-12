Дэймон Хилл о предложении отнять титул-1994 у Михаэля Шумахера: «Есть у кого-то номер Массы?»

Хилл прокомментировал предложение отнять у Шумахера первое чемпионство.

завоевал титул 1994 года после того, как врезался в в последней гонке сезона в . Оба соперника сошли, Михаэль опередил Дэймона на одно очко.

Известный журналист и друг Шумахера Роджер Бенуа заявил, что следует пересмотреть результаты.

«Титул 1994 года нужно у [Михаэля] отнять, поскольку он выиграл из-за нарушения на Дэймоне Хилле», – сообщил Бенуа.

Хилл отреагировал на статью с цитатой журналиста, пошутив о претензиях на титул 2008 года:

«Немного удивился, когда это увидел. Есть у кого-то номер Массы? 😉» – написал чемпион «Формулы-1» 1996 года в соцсетях.

Журналист Бенуа: «У Михаэля Шумахера нужно отнять титул 1994 года»

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