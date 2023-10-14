Карлос Сайнс о сезоне-2024: «Если кто-то и способен выигрывать у «Ред Булл», то это «Феррари»

Теги Гран-при Италии Феррари Ред Булл Гран-при Сингапура Карлос Сайнс Формула-1 Авто

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс назвал возможного конкурента «Ред Булл».

По мнению Сайнса, у его команды наилучшие шансы навязать борьбу чемпионам «Формулы-1» в следующем году.

«Я всегда настроен оптимистично перед стартом сезона. Перед этим сезоном тоже, но мы оступились.

Если посмотреть на последние два сезона, единственной командой, которая могла бороться с «Ред Булл», была «Феррари» – в первой половине прошлого года и сейчас, когда мы выиграли в Сингапуре и завоевали подиум в Монце.

После перехода на новый регламент «Ред Булл» непобедим, но если кто-то и способен время от времени выигрывать у «Ред Булл», то это мы. Думаю, я готов снова попробовать в следующем году. Тем не менее, в этом сезоне еще шесть гонок, и нам нужно сосредоточиться на них», – сказал испанец.

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4 комментария

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TravenS
Одной победы (с барского плеча) хввтило, чтобы городить подобное))
В прошлом сезоне аналогичная хохма была с мерсами
+7
0
+7
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Николай Лазарев
Ого, как Карлито понесло и это после одной победы в сезоне?
+3
0
+3
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Schiaff1no
Леклер схватился за сердце
+1
0
+1
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