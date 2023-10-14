Карлос Сайнс о сезоне-2024: «Если кто-то и способен выигрывать у «Ред Булл», то это «Феррари»

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс назвал возможного конкурента «Ред Булл».

По мнению , у его команды наилучшие шансы навязать борьбу чемпионам «Формулы-1» в следующем году.

«Я всегда настроен оптимистично перед стартом сезона. Перед этим сезоном тоже, но мы оступились.

Если посмотреть на последние два сезона, единственной командой, которая могла бороться с « », была « » – в первой половине прошлого года и сейчас, когда мы выиграли в и завоевали подиум в Монце.

После перехода на новый регламент «Ред Булл» непобедим, но если кто-то и способен время от времени выигрывать у «Ред Булл», то это мы. Думаю, я готов снова попробовать в следующем году. Тем не менее, в этом сезоне еще шесть гонок, и нам нужно сосредоточиться на них», – сказал испанец.

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