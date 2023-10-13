Стролл получил от ФИА формальное предупреждение за неподобающее поведение на Гран-при Катара

ФИА выписала Строллу формальное предупреждение за поведение на Гран-при Катара.

Ранее ФИА сообщила, что выслала своего представителя для обсуждении ситуации с канадским гонщиком.

«Специалист по соблюдению правил ФИА находится в обсуждениях с Лансом Строллом касательно нескольких инцидентов, которые могли противоречить правилам, принципам и процедурам во время Гран-при Катара», – было сказано в заявлении ФИА.

По ходу гоночного уик-энда в Катаре Стролл в нескольких эпизодах демонстрировал поведение, противоречащее спортивному духу правил. Например, Стролл оттолкнул своего физиотерапевта и выкинул руль, когда выбирался из кокпита болида. Вопросы вызвали и два интервью Стролла, в которых тот фактически отказался общаться с прессой, ограничиваясь в лучшем случае односложными ответами.

«Мы можем подтвердить, что сотрудник ФИА, отвечающий за соблюдение правил, получил от извинения в связи с его действиями по ходу Гран-при Катара.

Офицер по контролю за соблюдением правил принял факт принесенных извинений к сведению и вынес письменное предупреждение, напомним Лансу об его обязанностях как спортсмена, связанного Кодексом этики ФИА и другими поведенческими нормами ФИА, установленных Спортивным регламентом», – говорится в новом заявлении ФИА.

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