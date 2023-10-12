Экклстоуна приговорили к 17 месяцам тюрьмы условно за налоговое мошенничество, экс-глава «Ф-1» выплатит более 800 млн долларов

Теги Берни Экклстоун бизнес Формула-1 деньги Авто

Бывший руководитель «Формулы-1» Берни Экклстоун получил условный срок.

Ранее 92-летний британец признал свою вину в налоговом мошенничестве: в 2015 году он не зарегистрировал траст в Сингапуре на 650 миллионов долларов (около 400 миллионов фунтов на тот момент).

Экклстоуна приговорили к 17 годам лишения свободы условно. Испытательный срок составит два года.

Кроме этого, Берни достиг договоренности с Управлением по налоговым и таможенным сборам Великобритании и выплатит 652,6 миллиона фунтов (более 800 миллионов долларов по нынешнему курсу) за 18 налоговых лет.

Экс-глава «Ф-1» Экклстоун признал налоговое мошенничество с активами стоимостью 650 млн долларов

5 комментариев

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Роман
92 года мужику
Мощный старик
+2
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Uriy walmart
Не мешало бы реальный срок дать
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privet100
Мутный персонаж. Не удивительно.
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