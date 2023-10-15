«Возможность остаться в истории в одном ряду с этим людьми – это действительно прекрасное чувство». Ферстаппен – о вхождении в список трехкратных чемпионов «Ф-1»

Теги Айртон Сенна Ники Лауда Нельсон Пике Ред Булл Джеки Стюарт Джек Брэбэм Формула-1 Макс Ферстаппен Авто

Ферстаппен не слишком волнует собственное наследие в «Формуле-1».

По словам пилота «Ред Булл», его никогда не привлекала идея постараться стать самым титулованным гонщиком или стремление устанавливать различные рекорды.

«Все это здорово, но я пришел в «Формулу-1» не ради этого. Хотя это все равно сложный вопрос. Я здесь ради побед, ради того, чтобы выступать как можно лучше и показывать свой максимум. И сейчас я просто стараюсь наслаждаться моментом вместе с людьми вокруг меня – и для меня это гораздо важнее собственного наследия».

При этом Ферстаппен признал, что для него большая честь присоединится к списку гонщиков, которые как и он становились трехкратными чемпионами (в этот список входят Джек Брэбэм, Айртон Сенна, Джеки Стюарт, Нельсон Пике и Ники Лауда) :

«Разумеется, все эти люди добились невероятных успехов в своих карьерах. И да, возможность остаться в истории в одном ряду с этим людьми – это действительно прекрасное чувство. Я никогда не думал, что смогу достичь чего-то подобного».

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6 комментариев

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ilia rus
Ответ Великий Алонсо
Алонсо по факту с 2 титулами величайший в истории. Если бы Фернандо гонял на самовозе, он был бы уже 15 кратным чемпионом мира.
за 20 сезонов, не много ли?)
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Сергей Фетисов
Посмотрим сколько ещё сможет доминировать Макс.Хотя мне нравится его отношения к гонкам,его нацеленность к победе.
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Сергей Фетисов
Ответ Великий Алонсо
Алонсо по факту с 2 титулами величайший в истории. Если бы Фернандо гонял на самовозе, он был бы уже 15 кратным чемпионом мира.
Это кому как повезёт.По Пересу не заметно ,что он гоняет гп самовозе.
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Великий Алонсо
Алонсо по факту с 2 титулами величайший в истории. Если бы Фернандо гонял на самовозе, он был бы уже 15 кратным чемпионом мира.
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Великий Алонсо
Ответ ilia rus
за 20 сезонов, не много ли?)
А что есть какие-то сомнения? Алонсо взял титул в 2005 и с тех пор он становился только лучше, он ни сколько не сбавил. Ну да, возможно и 17-18 кратным чемпионом был бы.
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Великий Алонсо
Ответ Сергей Фетисов
Это кому как повезёт.По Пересу не заметно ,что он гоняет гп самовозе.
Ты Переса с Алонсо сравниваешь сейчас или что? 🤣🤣🤣🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
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