«Возможность остаться в истории в одном ряду с этим людьми – это действительно прекрасное чувство». Ферстаппен – о вхождении в список трехкратных чемпионов «Ф-1»

Ферстаппен не слишком волнует собственное наследие в «Формуле-1».

По словам пилота « », его никогда не привлекала идея постараться стать самым титулованным гонщиком или стремление устанавливать различные рекорды.

«Все это здорово, но я пришел в «Формулу-1» не ради этого. Хотя это все равно сложный вопрос. Я здесь ради побед, ради того, чтобы выступать как можно лучше и показывать свой максимум. И сейчас я просто стараюсь наслаждаться моментом вместе с людьми вокруг меня – и для меня это гораздо важнее собственного наследия».

При этом Ферстаппен признал, что для него большая честь присоединится к списку гонщиков, которые как и он становились трехкратными чемпионами (в этот список входят , , , Нельсон Пике и ) :

«Разумеется, все эти люди добились невероятных успехов в своих карьерах. И да, возможность остаться в истории в одном ряду с этим людьми – это действительно прекрасное чувство. Я никогда не думал, что смогу достичь чего-то подобного».

Ферстаппен стал еще быстрее: секрет – в бесконечных компьютерных гонках и уроке проигранного Гран-при