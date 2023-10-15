«Возможность остаться в истории в одном ряду с этим людьми – это действительно прекрасное чувство». Ферстаппен – о вхождении в список трехкратных чемпионов «Ф-1»
Ферстаппен не слишком волнует собственное наследие в «Формуле-1».
По словам пилота «Ред Булл», его никогда не привлекала идея постараться стать самым титулованным гонщиком или стремление устанавливать различные рекорды.
«Все это здорово, но я пришел в «Формулу-1» не ради этого. Хотя это все равно сложный вопрос. Я здесь ради побед, ради того, чтобы выступать как можно лучше и показывать свой максимум. И сейчас я просто стараюсь наслаждаться моментом вместе с людьми вокруг меня – и для меня это гораздо важнее собственного наследия».
При этом Ферстаппен признал, что для него большая честь присоединится к списку гонщиков, которые как и он становились трехкратными чемпионами (в этот список входят Джек Брэбэм, Айртон Сенна, Джеки Стюарт, Нельсон Пике и Ники Лауда) :
«Разумеется, все эти люди добились невероятных успехов в своих карьерах. И да, возможность остаться в истории в одном ряду с этим людьми – это действительно прекрасное чувство. Я никогда не думал, что смогу достичь чего-то подобного».
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