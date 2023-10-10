Фелипе Масса: «Вольфф обсуждает сезон-2021 – «Феррари» надо бороться за отнятый титул-2008»

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Фелипе Масса сослался на «Мерседес» при обсуждении претензий на титул-2008.

Бывший пилот «Феррари» намерен в суде добиться чемпионства «Формулы-1», которое в 2008 году завоевал Льюис Хэмилтон, выступавший за «Макларен». По мнению Фелипе, результаты Гран-при Сингапура, по ходу которого в намеренную аварию попал гонщик «Рено» Нельсон Пике-младший, следует отменить. Бразилец сообщил, что так и не добился поддержки Скудерии, но все еще на нее рассчитывает.

После скандальной концовки сезона-2021 «Мерседес» решил не судиться за первый титул пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, выигранный после ошибки бывшего гоночного директора «Ф-1» Майкла Маси.

«Не вижу причин, почему «Феррари» не должна быть на моей стороне. Мы потеряли титул, у команды отняли титул – у меня и у «Феррари».

Тото Вольфф обсуждает сезон-2021, и «Феррари» должна сделать то же. «Феррари» надо бороться в интересах команды, и на «Феррари» тоже повлияли манипуляции, как это случилось со мной.

В данный момент команда не сказала: «Окей, мы вместе». Думаю, она ждет, что случится. Я делаю это ради своей страны, я делаю это ради своих болельщиков, я делаю это ради себя, я делаю это ради своей семьи, я делаю это ради «Феррари», я делаю это ради самых невероятных фанатов в «Ф-1» – фанатов «Феррари».

Если «Феррари» хочет меня поддержать, я только «за». Если нет, я делаю это ради справедливости, и это главное», – заявил Масса.

Гельмут Марко: «Хотел бы, чтобы Массе присудили титул-2008, а у Хэмилтона, для которого рекорды не так важны, будет на один меньше»

Тото Вольфф об иске Массы: «Это как мыльная опера. «Ф-1» окажется в раздрае, если все будут возвращаться в различным ситуациям»

6 комментариев

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ffmp
Фелипе, ты уронил 🫱🔴
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Markoni
Масса , шланг выдергивать не надо было, может и стал бы чемпионом. Так что Масса не будь клоуном, а честно признай - Это ты выдернув шланг лишил себя титула и только ты виноват, что не стал чемпионом.
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timson
фелипе видимо слишком часто повторяет за чем он это делает и уже сам начал верить что это не из-за денег
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sfairait
Felipe, Fernando is faster than you. Если бы Фелипе был настоящим чемпионом, Феррари не пришлось бы приглашать Фернандо после ухода Кимми.
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