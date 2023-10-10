Фелипе Масса: «Вольфф обсуждает сезон-2021 – «Феррари» надо бороться за отнятый титул-2008»

Фелипе Масса сослался на «Мерседес» при обсуждении претензий на титул-2008.

Бывший пилот «Феррари» намерен в суде добиться чемпионства «Формулы-1», которое в 2008 году завоевал , выступавший за « ». По мнению , результаты , по ходу которого в намеренную аварию попал гонщик « » , следует отменить. Бразилец сообщил, что так и не добился поддержки Скудерии, но все еще на нее рассчитывает.

После скандальной концовки сезона-2021 « » решил не судиться за первый титул пилота « » , выигранный после ошибки бывшего гоночного директора «Ф-1» Майкла Маси.

«Не вижу причин, почему « » не должна быть на моей стороне. Мы потеряли титул, у команды отняли титул – у меня и у «Феррари».

Тото Вольфф обсуждает сезон-2021, и «Феррари» должна сделать то же. «Феррари» надо бороться в интересах команды, и на «Феррари» тоже повлияли манипуляции, как это случилось со мной.

В данный момент команда не сказала: «Окей, мы вместе». Думаю, она ждет, что случится. Я делаю это ради своей страны, я делаю это ради своих болельщиков, я делаю это ради себя, я делаю это ради своей семьи, я делаю это ради «Феррари», я делаю это ради самых невероятных фанатов в «Ф-1» – фанатов «Феррари».

Если «Феррари» хочет меня поддержать, я только «за». Если нет, я делаю это ради справедливости, и это главное», – заявил Масса.

Гельмут Марко: «Хотел бы, чтобы Массе присудили титул-2008, а у Хэмилтона, для которого рекорды не так важны, будет на один меньше»

Тото Вольфф об иске Массы: «Это как мыльная опера. «Ф-1» окажется в раздрае, если все будут возвращаться в различным ситуациям»