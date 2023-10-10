Келли Пике: «Честь наблюдать не за одним, а за тремя титулами Ферстаппена. Несказанно горжусь»

Теги Нельсон Пике Ред Булл светская хроника Формула-1 Макс Ферстаппен Келли Пике Авто

Келли Пике поздравила Макса Ферстаппена с третьим чемпионством в «Формуле-1».

Подруга пилота «Ред Булл» и дочь трехкратного чемпиона Нельсона Пике выложила фото с Ферстаппеном.

«Какая честь наблюдать за тем, как ты завоевываешь не один, а три титула 🌟🌟🌟. Твои достижения поистине впечатляют, и ты продолжаешь нас удивлять.

Несказанно горжусь, и, надеюсь, ты наслаждаешься каждым моментом ❤️» – написала Келли.

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Фото: соцсети Келли Пике

5 комментариев

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Дурачок
Келли Квятова.
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Bzz Pvz
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Великий гонщик Макс! Всего 26 лет, а уже 3 чемпионства и красивые женщины кругом. Вот оно, величие…
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mclaren-honda
не знал что у Макса есть не только суперлицензия, но и категория на прицеп
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White Pardus
Ответ Bzz Pvz
Великий гонщик Макс! Всего 26 лет, а уже 3 чемпионства и красивые женщины кругом. Вот оно, величие…
Конкретно Она давным-давно надоела Дане Квяту)
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