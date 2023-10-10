Келли Пике: «Честь наблюдать не за одним, а за тремя титулами Ферстаппена. Несказанно горжусь»

Келли Пике поздравила Макса Ферстаппена с третьим чемпионством в «Формуле-1».

Подруга пилота « » и дочь трехкратного чемпиона выложила фото с .

«Какая честь наблюдать за тем, как ты завоевываешь не один, а три титула 🌟🌟🌟. Твои достижения поистине впечатляют, и ты продолжаешь нас удивлять.

Несказанно горжусь, и, надеюсь, ты наслаждаешься каждым моментом ❤️» – написала Келли.

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Фото: соцсети Келли Пике