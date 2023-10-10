Келли Пике: «Честь наблюдать не за одним, а за тремя титулами Ферстаппена. Несказанно горжусь»
Келли Пике поздравила Макса Ферстаппена с третьим чемпионством в «Формуле-1».
Подруга пилота «Ред Булл» и дочь трехкратного чемпиона Нельсона Пике выложила фото с Ферстаппеном.
«Какая честь наблюдать за тем, как ты завоевываешь не один, а три титула 🌟🌟🌟. Твои достижения поистине впечатляют, и ты продолжаешь нас удивлять.
Несказанно горжусь, и, надеюсь, ты наслаждаешься каждым моментом ❤️» – написала Келли.
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Фото: соцсети Келли Пике
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