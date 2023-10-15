«Я назову Зандворт». Ферстаппен – о самой напряженной гонке сезона

Ферстаппен считает домашний этап в Зандворте самым напряженным моментом сезона.

Пилот « » отметил, что непростые условия и факт проведения гонки перед домашними трибунами довольно сильно на него давил.

«Я назову гонку в Зандворте. Когда льет дождь, а ты должен ехать по трассе на «сликах». Да, обычно мне нравятся дождевые гонки, но также я понимал, что должен защищать лидерство в чемпионате, и что если я все-таки вылечу с трассы и застряну в гравии, то потеряю очень много очков.

Поэтому вполне естественно, что в таких условиях ты не гонишь на пределе. Хотя на самом деле, в определенном смысле это тоже может быть опасным. Так что да, когда я находился на «сликах» на мокрой трассе, давление определенно чувствовалось.

Иногда позади тебя могут оказаться ребята, которые будут быстрее тебя – просто потому, что в данной ситуации им нечего терять. То есть настрой в такой ситуации сильно отличается от того, когда ты борешься за чемпионат».

Рассуждая о лучших победах в сезоне, Ферстаппен главным образом отметил :

«Думаю, я назову победу в Майами, она мне очень понравилась. Еще понравились Спа, Зандворт, ну и гонка на «Сузуке» – было здорово выиграть Кубок конструкторов вместе с командой. Но в целом, если честно, мне сложно выбрать что-то одно.

Наибольшее удовлетворение, наверное, принесла победа на «Сузуке»…Может, она была не столь важна, но мне очень понравилась победа в Спа – гонка проходила в таких условиях, когда тебе действительно приходится выжимать из себя максимум.

На «Сузуке» же машина ехала как по рельсам. И управлять ей было просто невероятно. И, знаете, сидя в кокпите и управляя машиной я улыбался – а такое редко происходит на квалификационном круге».

Ферстаппен стал еще быстрее: секрет – в бесконечных компьютерных гонках и уроке проигранного Гран-при