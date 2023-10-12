Джолион Палмер: «Макларен» – потенциальный соперник «Ред Булл» в 2024-м с серьезным составом гонщиков»

Теги Феррари Макларен Льюис Хэмилтон Ред Булл Формула-1 Мерседес Джолион Палмер Макс Ферстаппен Уилл Бакстон Ландо Норрис Оскар Пиастри Авто

Джолион Палмер высказался о конкурентах «Ред Булл» в 2024 году.

По мнению эксперта и бывшего пилота «Формулы-1», наибольшей угрозой для чемпионов является «Макларен», которому удалось совершить рывок по ходу нынешнего сезона. Палмер отметил и мощную пару пилотов – Ландо Норрис и Оскар Пиастри неоднократно оказывались на подиуме в 2023-м.

«Надеюсь, многие команды смогут бросить вызов.

Траектория «Макларена» четко выделяет команду как потенциального соперника на сезон-2024, и, считаю, у нее серьезный состав гонщиков, который будет наслаждаться этой возможностью.

Хэмилтон проводит превосходный сезон и еще может завоевать второе место, что стало бы выдающимся достижением и доказало бы, что он по-прежнему выдает скорость, когда позволяет машина. Но сможет ли «Мерседес» совершить скачок с новой концепцией болида?

Надеюсь, и «Феррари» примет вызов.

Вызов может заключаться в разных аспектах, но главный вопрос в том, сможет ли кто-либо повергнуть это доминирующее сочетание [«Ред Булл» и Макса Ферстаппена] в следующем году? Без существенных изменений в регламенте это будет крайне трудно», – заявил Палмер.

С аналитиком согласен и его коллега Уилл Бакстон:

«Похоже, «Макларен» в наилучшем положении, учитывая огромный прогресс по ходу сезона-2023 и небольшое преимущество по времени для разработки машины-2024.

«Мерседес» на два года отстает по пониманию концепции, которую, несомненно, придется адаптировать к 2024 году. Но если команда быстро обуздает потенциал болида, списывать ее будет нельзя.

Ей и «Феррари» надо многое доказать. Но самые большие ожидания я связываю с «Маклареном».

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14 комментариев

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Paninaro
Ответ mclaren-honda
У Макларена не самая сильная пара пилотов. Пиастри нужно работать над гоночным темпом на длинной дистанции, а Норрису нужно перестать делать ошибки в ответственный момент
Посади их в самовоз уровня РБ 2023 - и ошибок не будет.
+3
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KMR
Ответ mclaren-honda
У Макларена не самая сильная пара пилотов. Пиастри нужно работать над гоночным темпом на длинной дистанции, а Норрису нужно перестать делать ошибки в ответственный момент
А у кого сильнее?
+1
0
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mclaren-honda
У Макларена не самая сильная пара пилотов. Пиастри нужно работать над гоночным темпом на длинной дистанции, а Норрису нужно перестать делать ошибки в ответственный момент
+4
-4
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KMR
Ответ Фанат спорта01
у Феррари,Мерсов. и даже у Альпин пара пилотов примерно на этом же уровне.
Но Пиастри молод,а те уже с опытом. После первой трети сезона они с Ландо набрали прилично очков
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Фанат спорта01
Ответ KMR
Но Пиастри молод,а те уже с опытом. После первой трети сезона они с Ландо набрали прилично очков
у них 2-я по скорости машина начиная с Сильвера.
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sfairait
Ответ Фанат спорта01
у Феррари,Мерсов. и даже у Альпин пара пилотов примерно на этом же уровне.
С Феррари не уверен)
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KMR
Ответ Фанат спорта01
у них 2-я по скорости машина начиная с Сильвера.
Но и косячат они по минимуму.
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mmike
Ответ Фанат спорта01
у Феррари,Мерсов. и даже у Альпин пара пилотов примерно на этом же уровне.
Ну с Альпин вы погорячились
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mmike
Ответ Фанат спорта01
Норрис да хорош. но он ниже уровнем чем тот же Рассел. а Пиастри просто медленный в гонках,если внимательно за ними следить можно увидеть насколько много Пиастри иногда сливает в гонках,в той же Японии слил Норрису 20секунд не учитывая что ему повезло с СК,а Норриса заблокировал Перес. В Катаре тоже был прилично медленнее Норриса хоть и опередил его.
Как вы измерили уровень Норриса, измерили уровень Рассела и определили, что уровень Рассела выше?
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Kasper N . P .
Ответ Фанат спорта01
Норрис да хорош. но он ниже уровнем чем тот же Рассел. а Пиастри просто медленный в гонках,если внимательно за ними следить можно увидеть насколько много Пиастри иногда сливает в гонках,в той же Японии слил Норрису 20секунд не учитывая что ему повезло с СК,а Норриса заблокировал Перес. В Катаре тоже был прилично медленнее Норриса хоть и опередил его.
ну хоть кто-то не из секты свидетелей гения Пиастри )
пацан безусловно очень силен, его самая сильная сторона - стабильность и безошибочность, для дебютанта очень хорош.
но вот умеет ли он прыгать выше головы, как это делали Макс, Леклер и Расселл в свое время, нам только предстоит узнать.
пока чего-то гениального в его исполнении я не увидел, только стабильная высокая, но далеко не запредельная планка
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Фанат спорта01
Ответ mmike
Как вы измерили уровень Норриса, измерили уровень Рассела и определили, что уровень Рассела выше?
они гонялись вместе во всех младших сериях.
и Рассел был везде быстрее.
я смотрел сезон ф2 когда они гонялись вместе,и Рассел был прилично лучше.
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Paninaro
Ответ Фанат спорта01
они гонялись вместе во всех младших сериях. и Рассел был везде быстрее. я смотрел сезон ф2 когда они гонялись вместе,и Рассел был прилично лучше.
Окон гонялся с тапком в Ф3. Окон выиграл чемпионат, тапок третий. Окон прилично лучше. Но фаны тапка с этим не согласятся.)
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