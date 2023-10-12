Джолион Палмер: «Макларен» – потенциальный соперник «Ред Булл» в 2024-м с серьезным составом гонщиков»

Джолион Палмер высказался о конкурентах «Ред Булл» в 2024 году.

По мнению эксперта и бывшего пилота «Формулы-1», наибольшей угрозой для чемпионов является «Макларен», которому удалось совершить рывок по ходу нынешнего сезона. Палмер отметил и мощную пару пилотов – и неоднократно оказывались на подиуме в 2023-м.

«Надеюсь, многие команды смогут бросить вызов.

Траектория « » четко выделяет команду как потенциального соперника на сезон-2024, и, считаю, у нее серьезный состав гонщиков, который будет наслаждаться этой возможностью.

проводит превосходный сезон и еще может завоевать второе место, что стало бы выдающимся достижением и доказало бы, что он по-прежнему выдает скорость, когда позволяет машина. Но сможет ли «Мерседес» совершить скачок с новой концепцией болида?

Надеюсь, и «Феррари» примет вызов.

Вызов может заключаться в разных аспектах, но главный вопрос в том, сможет ли кто-либо повергнуть это доминирующее сочетание [«Ред Булл» и ] в следующем году? Без существенных изменений в регламенте это будет крайне трудно», – заявил Палмер.

С аналитиком согласен и его коллега Уилл Бакстон:

«Похоже, «Макларен» в наилучшем положении, учитывая огромный прогресс по ходу сезона-2023 и небольшое преимущество по времени для разработки машины-2024.

«Мерседес» на два года отстает по пониманию концепции, которую, несомненно, придется адаптировать к 2024 году. Но если команда быстро обуздает потенциал болида, списывать ее будет нельзя.

Ей и «Феррари» надо многое доказать. Но самые большие ожидания я связываю с «Маклареном».

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