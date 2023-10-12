Джолион Палмер: «Макларен» – потенциальный соперник «Ред Булл» в 2024-м с серьезным составом гонщиков»
Джолион Палмер высказался о конкурентах «Ред Булл» в 2024 году.
По мнению эксперта и бывшего пилота «Формулы-1», наибольшей угрозой для чемпионов является «Макларен», которому удалось совершить рывок по ходу нынешнего сезона. Палмер отметил и мощную пару пилотов – Ландо Норрис и Оскар Пиастри неоднократно оказывались на подиуме в 2023-м.
«Надеюсь, многие команды смогут бросить вызов.
Траектория «Макларена» четко выделяет команду как потенциального соперника на сезон-2024, и, считаю, у нее серьезный состав гонщиков, который будет наслаждаться этой возможностью.
Хэмилтон проводит превосходный сезон и еще может завоевать второе место, что стало бы выдающимся достижением и доказало бы, что он по-прежнему выдает скорость, когда позволяет машина. Но сможет ли «Мерседес» совершить скачок с новой концепцией болида?
Надеюсь, и «Феррари» примет вызов.
Вызов может заключаться в разных аспектах, но главный вопрос в том, сможет ли кто-либо повергнуть это доминирующее сочетание [«Ред Булл» и Макса Ферстаппена] в следующем году? Без существенных изменений в регламенте это будет крайне трудно», – заявил Палмер.
С аналитиком согласен и его коллега Уилл Бакстон:
«Похоже, «Макларен» в наилучшем положении, учитывая огромный прогресс по ходу сезона-2023 и небольшое преимущество по времени для разработки машины-2024.
«Мерседес» на два года отстает по пониманию концепции, которую, несомненно, придется адаптировать к 2024 году. Но если команда быстро обуздает потенциал болида, списывать ее будет нельзя.
Ей и «Феррари» надо многое доказать. Но самые большие ожидания я связываю с «Маклареном».
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пацан безусловно очень силен, его самая сильная сторона - стабильность и безошибочность, для дебютанта очень хорош.
но вот умеет ли он прыгать выше головы, как это делали Макс, Леклер и Расселл в свое время, нам только предстоит узнать.
пока чего-то гениального в его исполнении я не увидел, только стабильная высокая, но далеко не запредельная планка
и Рассел был везде быстрее.
я смотрел сезон ф2 когда они гонялись вместе,и Рассел был прилично лучше.