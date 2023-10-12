MotoGP. «Грезини» объявила о переходе Марка Маркеса в пару к Алексу Маркесу в 2024 году

Теги переходы Дукати чемпионат мира MotoGP Хонда MotoGP Грезини Марк Маркес Алекс Маркес Авто

«Грезини» подтвердила переход Марка Маркеса в 2024 году.

Руководительница команды Надя Падовани назвала событие «историческим моментом» и «фантастикой» для семьи «Грезини». В следующем году Маркес будет пилотировать байк «Дукати» в паре со своим братом Алексом Маркесом.

Ранее «Хонда» сообщила, что шестикратный чемпион MotoGP покинет команду по окончании сезона-2023. Испанец выступал за японский коллектив 11 лет.

«Решение было непростым, потому что это во всех смыслах большое изменение. Но иногда в жизни важно выйти из зоны комфорта и испытать себя на прочность, чтобы продолжать расти.

Знаю, что придется адаптировать свой стиль пилотажа, и будет непросто. Но я уверен, что вся команда «Грезини» мне сильно поможет», – заявил Марк.

«Он остается». Мир выложил фото с Марком Маркесом в форме «Хонды» MotoGP

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий