MotoGP. «Грезини» объявила о переходе Марка Маркеса в пару к Алексу Маркесу в 2024 году

«Грезини» подтвердила переход в 2024 году.

Руководительница команды Надя Падовани назвала событие «историческим моментом» и «фантастикой» для семьи «Грезини». В следующем году Маркес будет пилотировать байк « » в паре со своим братом Алексом Маркесом.

Ранее « » сообщила, что шестикратный чемпион MotoGP покинет команду по окончании сезона-2023. Испанец выступал за японский коллектив 11 лет.

«Решение было непростым, потому что это во всех смыслах большое изменение. Но иногда в жизни важно выйти из зоны комфорта и испытать себя на прочность, чтобы продолжать расти.

Знаю, что придется адаптировать свой стиль пилотажа, и будет непросто. Но я уверен, что вся команда «Грезини» мне сильно поможет», – заявил Марк.

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