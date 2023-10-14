Нельсон Пике добился отмены штрафа в $953 000 за расистские оскорбления Хэмилтона

Теги Нельсон Пике Гран-при Великобритании Льюис Хэмилтон Ред Булл Формула-1 Мерседес Макс Ферстаппен Авто

Суд в Бразилии отменил штраф, назначенный трехкратному чемпиону «Формулы-1» Нельсону Пике.

В марте Пике выписали штраф в пять миллионов реалов (953 000 долларов на тот момент) за высказывания, которые были сделаны в ноябре 2021-го. Тогда Нельсон использовал расистский термин в адрес пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона, комментируя его столкновение с гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном на Гран-при Великобритании. Позже бразилец извинился.

Суд Федерального округа, в состав которого входит столица Бразилиа, отменил данное решение. Суд признал расистский подтекст, однако не нашел признаков разжигания ненависти.

Предполагается, что вердикт оспорят в Федеральном верховном суде – высшей судебной инстанции Бразилии.

Нельсона Пике оштрафовали на $953 000 за расистские оскорбления Хэмилтона

Трехкратный чемпион «Ф-1» обозвал Хэмилтона на букву «н». Мир возмущен, а у них в семье это обычное слово

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Антон Якимцев
Похоже Майкл Маси нашёл себе работу в Федеральном округе Бразилии.
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
alex8895
Хэмилтон: Судьи расисты, недопустимо выносить такие решения. Их нужно уволить.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кавабунга Шреддоголовый
Теперь пора подавать иск против судей. Они посмели пойти против Люси Гамильтона
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
GODZILLA
Будет забавно если в итоге суд останется на стороне Пике. Поделом этим правозащитным организациям которые решили навариться на этом, ещё бы судебные издержки с них сняли. Самому Хэму думаю уже до лампы на это
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
rtr_return
Ответ Dyadya_Pali
Только не забивайте пожалуйста что это не Хэмилтон подавал на него в суд, а различные правозащитные организации
Ну им же нужно на что-то жить
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
solevator
Ох уж эти наивные правозащитники, которые вздумали судиться с человеком, который единственный выбивал из Экклстоуна жирные контракты...:)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dyadya_Pali
Ответ alex8895
Хэмилтон: Судьи расисты, недопустимо выносить такие решения. Их нужно уволить.
Только не забивайте пожалуйста что это не Хэмилтон подавал на него в суд, а различные правозащитные организации
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий