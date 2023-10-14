Нельсон Пике добился отмены штрафа в $953 000 за расистские оскорбления Хэмилтона

Суд в Бразилии отменил штраф, назначенный трехкратному чемпиону «Формулы-1» .

В марте Пике выписали штраф в пять миллионов реалов (953 000 долларов на тот момент) за высказывания, которые были сделаны в ноябре 2021-го. Тогда Нельсон использовал расистский термин в адрес пилота « » , комментируя его столкновение с гонщиком « » на Гран-при Великобритании. Позже бразилец извинился.

Суд Федерального округа, в состав которого входит столица Бразилиа, отменил данное решение. Суд признал расистский подтекст, однако не нашел признаков разжигания ненависти.

Предполагается, что вердикт оспорят в Федеральном верховном суде – высшей судебной инстанции Бразилии.

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