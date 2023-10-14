MotoGP. Гран-при Индонезии. Марини выиграл квалификацию, Мартин – 6-й, Баньяя – 13-й

Пилот «ВР46» Лука Марини стал лучшим по итогам квалификации к Гран-при Индонезии MotoGP.

В тройку сильнейших попали напарники по «Априлии» Маверик Виньялес и . Чемпион и лидер сезона из «Дукати» Франческо Баньяя не пробился во второй сегмент и начнет спринт и воскресную гонку 13-м, отстающий от итальянца на три очка Хорхе Мартин («Прамак») показал шестое время.

Гран-при Индонезии

Мандалика

14 октября 2023 года

Квалификация

2-й сегмент

1. Лука Марини («ВР46») – 1.29,978

2. Маверик Виньялес («Априлия») +0,031

3. Алеш Эспаргаро («Априлия») +0,154

4. Фабио Куартараро («Ямаха») +0,538

5. Брэд Биндер («КТМ») +0,720

6. Хорхе Мартин («Прамак-Дукати») +0,764

7. Фабио ди Джанантонио («Грезини») +0,788

8. Марк Маркес («Хонда») +0,886

9. Марко Беццекки («ВР46») +0,930

10. Джек Миллер («КТМ») +0,992

11. Энеа Бастианини («Дукати») +1,083

12. Мигел Оливейра («РНФ») +1,215

13. Франческо Баньяя («Дукати») – не прошел во второй сегмент

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