MotoGP. Гран-при Индонезии. Марини выиграл квалификацию, Мартин – 6-й, Баньяя – 13-й
Пилот «ВР46» Лука Марини стал лучшим по итогам квалификации к Гран-при Индонезии MotoGP.
В тройку сильнейших попали напарники по «Априлии» Маверик Виньялес и Алеш Эспаргаро. Чемпион и лидер сезона из «Дукати» Франческо Баньяя не пробился во второй сегмент и начнет спринт и воскресную гонку 13-м, отстающий от итальянца на три очка Хорхе Мартин («Прамак») показал шестое время.
Гран-при Индонезии
Мандалика
14 октября 2023 года
Квалификация
2-й сегмент
1. Лука Марини («ВР46») – 1.29,978
2. Маверик Виньялес («Априлия») +0,031
3. Алеш Эспаргаро («Априлия») +0,154
4. Фабио Куартараро («Ямаха») +0,538
5. Брэд Биндер («КТМ») +0,720
6. Хорхе Мартин («Прамак-Дукати») +0,764
7. Фабио ди Джанантонио («Грезини») +0,788
8. Марк Маркес («Хонда») +0,886
9. Марко Беццекки («ВР46») +0,930
10. Джек Миллер («КТМ») +0,992
11. Энеа Бастианини («Дукати») +1,083
12. Мигел Оливейра («РНФ») +1,215
13. Франческо Баньяя («Дукати») – не прошел во второй сегмент
MotoGP. «Грезини» объявила о переходе Марка Маркеса в пару к Алексу Маркесу в 2024 году
MotoGP. Пола Эспаргаро в «Гасгас» заменит лидер Moto2 Педро Акоста в 2024 году
Лица в дукати незабываемые были когда бестия его выбил)