Гельмут Марко: «Никакой критики Переса со стороны «Ред Булл» нет, мы лишь стараемся помочь. Может быть, ему нужна смена команды»

Марко заявил о готовности «Ред Булл» помочь Пересу вернуть прежнюю скорость.

Советник « » признал, что Серхио в данный момент переживает не лучшие времена, и что конюшня должна поддержать гонщика и помочь ему в итоге добиться нужного результата и финишировать на втором месте по итогам сезона:

«Команда осознает, что сейчас Перес находится в кризисе. Чеко нужно просто стараться выжимать из ситуации максимум, не смотря в сторону . И мы стараемся помочь ему в этом. Как видите, никакой критики со стороны команды нет, мы лишь стараемся помочь».

Бывший пилот «Формулы-1» Герхард Бергер в одном из недавних интервью высказался о ситуации , отметив, что Серхио, по его мнению, стоит задуматься о смене команды и перейти туда, где он мог бы стать лидером. Бергер сравнил ситуацию Переса в соперничестве с Ферстаппеном с тем, через что прошел он сам, когда в прошлом выступал в одной команде с Айртоном Сенной.

И Марко согласился с тем, что любому пилоту сейчас будет непросто, окажись он на месте напарника Ферстаппена:

«Что я могу сказать? Бергер по собственному опыту знает, что порой гонщику нужно просто смириться с тем, что напарник оказался быстрее него. Ведь он выступал в одной команде с Сенной.

Такова судьба гонщика, который сейчас будет выступать вместе с Ферстаппеном. Посмотрите на Пьера Гасли в 2019 году – слабые выступления его просто убили. В этом отношении Бергер все правильно говорит – и Пересу может быть нужна смена обстановки и команды. Но для начала давайте хотя бы посмотрим, как пройдут две следующие гонки.

Мне кажется, что тот факт, что Переса на домашнем Гран-при будут встречать как настоящего героя, вряд ли упростит ему жизнь. Более того, формат уик-энда со спринтом на этапе в Остине – это тоже последнее, что сейчас нужно Пересу. Это лишь осложнит ситуацию, ведь Серхио нужно время, чтобы спокойно вернуть себе привычную скорость. Надеюсь, этап в Остине закончится для него хорошо, тогда Перес сможет перенести этот положительный импульс и на домашнюю гонку».

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