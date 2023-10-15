ФИА проведет новое расследование инцидент с участием Хэмилтона – пилот «Мерседеса» пешком пересек трассу на Гран-при Катара

Теги происшествия ФИА Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес регламент Гран-при Катара Авто

ФИА пересмотрит инцидент с переходом Хэмилтоном трассы на Гран-при Катара.

Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл столкнулись на первом круге гонки, в результате чего Хэмилтон был вынужден сойти с дистанции, а его напарник по «Мерседесу» продолжил борьбу, хоть и был вынужден проводить внеплановый пит-стоп для замены переднего антикрыла.

Стюарды, изначально рассмотрев обстоятельства инцидента, ограничились для Хэмилтона официальным предупреждением и штрафом в 50000 евро – при этом половина данной суммы является отложенным штрафом и ее нужно будет выплатить только в случае повторения подобного нарушения в будущем.

Тем не менее, через неделю после инцидента в ФИА сообщили, что хотят пересмотреть дело и провести новое расследование, поскольку инцидент, как оказалось, носил значительно более серьезный характер, чем предполагалось изначально.

Главной мотивацией не является попытка выписать Хэмилтону более существенный штраф – вопрос скорее в том, что в ФИА считают, что инциденты за пересечение трассы пешком по ходу активной стадии гонки в принципе должны наказываться более существенным образом. И что расследование главным образом направлено на создание прецедента.

«ФИА пересмотрит инцидент, в рамках которого Льюис Хэмилтон пешком пересек трассу на Гран-при Катара во время активной стадии гонки.

ФИА отмечает, что Льюис Хэмилтон уже принес извинения по ходу слушания данного дела, когда его разбирали стюарды Гран-при Катара, и признал, что пересечение трассы в таких условиях было серьезным нарушением безопасности.

Однако, учитывая статус Хэмилтона, в том числе как образца для подражания, в ФИА обеспокоены тем впечатлением, которые его действия могли произвести на молодых пилотов», – говорится в заявлении ФИА.

Считается, что влияние на решение ФИА оказал и другой инцидент, случившийся на финале чемпионата мира по картингу. Британский картингист Джо Терни вылетел с трассы в борьбе за лидерство, но решил самостоятельно вытолкнуть свой карт обратно на трек. В этот момент в него врезался один из других участников. В результате инцидента Терни получил тяжелые травмы ноги.

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5 комментариев

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Павел Швецов
Я так понимаю, Льюис слишком близко к Серёге Перцеву в чемпионате подобрался?))
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arspurs9
Для чего создавать какой-то «прецедент»? Что за чушь? Объявите что в следующий раз наказание строже или поменяйте регламент со следующего сезона.
Или РБ так боятся упустить вторую строчку?
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a_chip
А по поводу ненаказанного дважды в Сингапуре недотрехкратного любимчика и «образца для подражания» не хотят ли дело пересмотреть? А ну как молодежь с него пример начнет брать и оттормажмвать вдоль-поперек и всяко?😎
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voroninboris
Прочитав последний абзац, я решил, что это 14-15 летние пацаны, один из которых вылетев с трассы начал выталкивать карт, а другой врезался, совершив ошибку. Оказалось, что во-первых ему уже 22 года (т.е. как-то мозги должны работать), и он просто катил свой карт на середину трассы, оказавшись сам полностью на гоночной траектории ногами.
Такое показательными наказаниями гоншиков Ф1 не лечится..
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Luca di Montezemolo
Ахаха, помойная фиа в своем репертуаре, даже не знаю что тут сказать, в помойной ф1 могут отобрать титул на последнем круге чемпионата подсуживая годами читербуллу и читерстапену, могут изменить регламент в любую сторону, и признать что угодно читом или простить что угодно, а с другой стороны могут засуживать тех кто не нравится, и это в отсутствии какой либо конкуренции у читеров, ну это просто замечательно, продолжайте и дальше топить в дерьме свой продукт, пока большинство как будто не замечает этого.
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