Тото Вольфф: «Мерседес» многое поменяет в машине, вернется к основам перед 2024-м. Не хочу слышать от Хэмилтона о положении в кокпите, подвеске и тому подобном»

Тото Вольфф анонсировал существенные изменения болида «Мерседеса» в 2024-м.

отметил, что и тяжело работать с актуальной машиной из-за непредсказуемого поведения.

«В конце концов, дело в физике, а не в какой-то мистике. Поведение машины на трассе трудно воспроизвести в аэротрубе и в симуляциях. В некоторые уик-энды болид делает то, чего мы не видим в симуляциях.

Перед сезоном-2024 мы многое поменяем, мы намерены вернуться к основам. Не хочу больше слышать от Льюиса о слишком сдвинутом вперед положении в кокпите, о подвеске и тому подобном. Надо двигаться вперед, взяв с собой то, что мы понимаем, и оставив то, чего не понимаем.

Главная проблема с текущей машиной состоит в том, что гонщики больше не чувствуют уверенности в W14. Они въезжают в поворот, не понимая, как отреагирует болид.

Когда есть надежная база, результаты приходят. Посмотрите на «Уильямс» и Албона: простое и аэродинамически эффективное шасси, в которое не вложены большие ресурсы», – сказал совладелец и исполнительный директор « » в интервью La Gazzetta dello Sport.

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