Тото Вольфф: «Мерседес» многое поменяет в машине, вернется к основам перед 2024-м. Не хочу слышать от Хэмилтона о положении в кокпите, подвеске и тому подобном»

Теги Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Тото Вольфф Джордж Расселл Авто

Тото Вольфф анонсировал существенные изменения болида «Мерседеса» в 2024-м.

Вольфф отметил, что Льюису Хэмилтону и Джорджу Расселлу тяжело работать с актуальной машиной из-за непредсказуемого поведения.

«В конце концов, дело в физике, а не в какой-то мистике. Поведение машины на трассе трудно воспроизвести в аэротрубе и в симуляциях. В некоторые уик-энды болид делает то, чего мы не видим в симуляциях.

Перед сезоном-2024 мы многое поменяем, мы намерены вернуться к основам. Не хочу больше слышать от Льюиса о слишком сдвинутом вперед положении в кокпите, о подвеске и тому подобном. Надо двигаться вперед, взяв с собой то, что мы понимаем, и оставив то, чего не понимаем.

Главная проблема с текущей машиной состоит в том, что гонщики больше не чувствуют уверенности в W14. Они въезжают в поворот, не понимая, как отреагирует болид.

Когда есть надежная база, результаты приходят. Посмотрите на «Уильямс» и Албона: простое и аэродинамически эффективное шасси, в которое не вложены большие ресурсы», – сказал совладелец и исполнительный директор «Мерседеса» в интервью La Gazzetta dello Sport.

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4 комментария

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Igor T.
Будут копировать Вильямс?))
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MinkoffS
Тото, если не хочешь слышать нытье сэра, то решение только одно - подписать другого пилота.
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Mittermeyer
Даже Вольфа уже задолбало нытье Хэмилтона. Жаль более выгодный вариант не рассматривается, выгнать Льюиса из команды и добрать в пару к Расселу новичка, который не будет ныть о том как ему неудобно сидеть в болиде.

P.S. Очень смешно, что Вольф решил послушать человека который за 16 лет не научился настраивать машину, и после каждой квалификации ноет о том, как поменялось поведение машины после внесенных им же изменений. Пока пилот, который никогда не жалуется на этой же машине приезжает в каждой квале в топ 5.
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Великий Алонсо
Уахаха. Одним словом "не хочу больше слышать нытье Хамильтона" 😂😂😂
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