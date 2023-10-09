Фернандо Алонсо поздравил Кирилла Куцкова с титулом чемпиона мира по картингу

Алонсо поздравил Кирилла Куцкова с победой в чемпионате мира по картингу.

Двукратный чемпион «Формулы-1» обратился к россиянину в соцсетях, написав слова поздравления:

«Поздравляю, Кирилл Куцков. Спасибо тебе».

Куцков, ставший чемпионом в наивысшей категории OK, выступает в составе испанской команды DPK Racing, которая в свою очередь использует гоночные карты фирмы FA Kart, названной так в честь .

Кирилл Куцков выиграл чемпионат мира по картингу