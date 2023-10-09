Фернандо Алонсо поздравил Кирилла Куцкова с титулом чемпиона мира по картингу
Алонсо поздравил Кирилла Куцкова с победой в чемпионате мира по картингу.
Двукратный чемпион «Формулы-1» обратился к россиянину в соцсетях, написав слова поздравления:
«Поздравляю, Кирилл Куцков. Спасибо тебе».
Куцков, ставший чемпионом в наивысшей категории OK, выступает в составе испанской команды DPK Racing, которая в свою очередь использует гоночные карты фирмы FA Kart, названной так в честь Фернандо Алонсо.
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