Хорнер пытается выдавить Марко из руководства гоночной компании «Ред Булл» (Globo)

Теги Кристиан Хорнер Ред Булл Альфа Таури Формула-1 Гельмут Марко Юки Цунода Авто

Гельмут Марко может потерять руководящую должность в структуре «Ред Булл».

По информации бразильского издания Globo, судьба Марко может быть во многом определена по итогам следующего заседания совета директоров компании, которое пройдет на следующей неделе – перед Гран-при США.

Как сообщается, между Марко и руководителем «Ред Булл» Кристианом Хорнером давно существуют определенные трения. Хорнер хочет получить больше влияния на работу гоночной компании «Ред Булл» в целом – и уже начал активнее прежнего вмешиваться в дела «Альфа Таури».

Например, Хорнер имеет самое непосредственное отношение к недавним перестановкам в руководстве «Альфа Таури» – именно он стоял за приглашением на пост исполнительного директора Питера Байера, ранее  работавшего в ФИА.

Не сошлись во мнениях Хорнер и Марко и в вопросе формирования состава пилотов «младшей» команды. Так, Хорнер хотел бы прекратить сотрудничество с Юки Цунодой, чему воспротивился Марко. При этом отмечается, что в случае досрочного разрыва контракта с Цунодой гоночная компания «Ред Булл» лишилась бы выплаты со стороны «Хонды» в размере $10 млн.

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1 комментарий

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sir_shir
И рядом к новости нужно подкрасить уровень жёлтого по шкале желтизны)
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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