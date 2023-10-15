Хорнер пытается выдавить Марко из руководства гоночной компании «Ред Булл» (Globo)
Гельмут Марко может потерять руководящую должность в структуре «Ред Булл».
По информации бразильского издания Globo, судьба Марко может быть во многом определена по итогам следующего заседания совета директоров компании, которое пройдет на следующей неделе – перед Гран-при США.
Как сообщается, между Марко и руководителем «Ред Булл» Кристианом Хорнером давно существуют определенные трения. Хорнер хочет получить больше влияния на работу гоночной компании «Ред Булл» в целом – и уже начал активнее прежнего вмешиваться в дела «Альфа Таури».
Например, Хорнер имеет самое непосредственное отношение к недавним перестановкам в руководстве «Альфа Таури» – именно он стоял за приглашением на пост исполнительного директора Питера Байера, ранее работавшего в ФИА.
Не сошлись во мнениях Хорнер и Марко и в вопросе формирования состава пилотов «младшей» команды. Так, Хорнер хотел бы прекратить сотрудничество с Юки Цунодой, чему воспротивился Марко. При этом отмечается, что в случае досрочного разрыва контракта с Цунодой гоночная компания «Ред Булл» лишилась бы выплаты со стороны «Хонды» в размере $10 млн.
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