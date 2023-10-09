«Будь все наоборот, Алонсо бы жаловался намного громче». Фредерик Вассер – об инциденте с небезопасным возвращением испанца на трассу

Теги Феррари Фернандо Алонсо Формула-1 Астон Мартин Шарль Леклер Фредерик Вассер Гран-при Катара Авто

Фредерик Вассер высказался о небезопасном маневре Фернандо Алонсо в Катаре.

Руководитель «Феррари» отметил, что маневр Алонсо, если бы испанец оказался в такой ситуации в роли пострадавшего, вызвал бы у него сильнейшее негодование.

Инцидент, который упомянул Вассер, случился на 33 круге Гран-при Катара. Алонсо потерял контроль над машиной и вылетел на гравий, но сумел продолжить движение и воспользовался запасным путем (кусок трассы, используемый в альтернативной конфигурации автодрома) для того, чтобы вернуться на трек.

При этом Алонсо действовал в небезопасной манере и вынырнул на трассу на апексте третьего поворота, оказавшись прямо перед болидом Шарля Леклера, что чуть не привело к столкновению.

Стюарды, рассмотрев обстоятельства инцидента, вынесли Алонсо официальное предупреждение.

«Думаю, что если бы все было наоборот, то Фернандо был намного громче жаловался по радио – говорил бы, что его жизнь была на волоске и так далее и тому подобное.

Мне кажется, что решение вот так вернуться на трассу под углом в 90 градусов, появившись буквально из ниоткуда – это уже чересчур. Хотя решение в любом случае принимать не мне», – отметил Вассер.

Инцидент прокомментировал и Шарль Леклер:

«Да, ситуация была пограничной. С другой стороны, Фернандо оказался так далеко за пределами трассы, что вряд ли вообще мог меня видеть. Но да, он выбрал явно не лучший способ возвращения на трек, хотя в то же время, опять же, вряд ли он знал, что я окажусь там в тот момент».

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7 комментариев

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voroninboris
Ответ Великий Алонсо
Вы просто ему завидуете. Я пересмотрел этот инцидент раз 20 и я просто восхищаюсь смелостью Фернандо, как же смело он возвращался в борьбу, на трассу, ему плевать, что сзади неслись болиды под 300 км/ч, он взял и выехал перед ними на огромной скорости, как будто это были съёмки 12 части Форсажа. Фернандо Алонсо невероятный мастер с огромными яйцами, он ничего не боится, завораживает смесь его гоночного мастерства + смелости и отважности. Вы просто ему завидуете, никто другой в пелетоне на такое не решился бы, потому что вы не Алонсо, у вас нет таких яиц, вам его не понять, Фернандо на другом уровне, недосягаемом для простых смертных 🙏🙏🙏
Аминь🙏
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Scorpio
"Да, ситуация была пограничной"

Все таки это был инцидент на наказание, в противном случае, если бы Леклер его задел, это были бы два болида в тряпки.
С таким же оптимизмом можно пересекать перекресток на красный в надежде, что никто тебе не влетит в бок
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White Pardus
Ответ Великий Алонсо
Вы просто ему завидуете. Я пересмотрел этот инцидент раз 20 и я просто восхищаюсь смелостью Фернандо, как же смело он возвращался в борьбу, на трассу, ему плевать, что сзади неслись болиды под 300 км/ч, он взял и выехал перед ними на огромной скорости, как будто это были съёмки 12 части Форсажа. Фернандо Алонсо невероятный мастер с огромными яйцами, он ничего не боится, завораживает смесь его гоночного мастерства + смелости и отважности. Вы просто ему завидуете, никто другой в пелетоне на такое не решился бы, потому что вы не Алонсо, у вас нет таких яиц, вам его не понять, Фернандо на другом уровне, недосягаемом для простых смертных 🙏🙏🙏
я просто восхищаюсь смелостью Фернандо --- вы оба больные что-ли? Какая, к чёрту "смелость"???
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danteeeq
Ответ White Pardus
я просто восхищаюсь смелостью Фернандо --- вы оба больные что-ли? Какая, к чёрту "смелость"???
судя по их комментариям неадекваты в квадрате
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