«Пирелли» останется поставщиком шин «Ф-1» в 2025-2027 годах. ФИА подтвердила
ФИА подтвердила, что «Пирелли» продолжит поставлять покрышки командам «Формулы-1».
Итальянская фирма будет эксклюзивным поставщиком шин в 2025-2027 годах. Контракт также распространяется на «Формулу-2» и «Формулу-3». Соглашение включает в себя опцию продления на сезон-2028.
Как ранее сообщал BBC, контракт может оказаться последним для «Пирелли» в «Ф-1»: вероятно, с сезона-2028 новым поставщиком станет «Бриджстоун».
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