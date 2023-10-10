«Пирелли» останется поставщиком шин «Ф-1» в 2025-2027 годах. ФИА подтвердила

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ФИА подтвердила, что «Пирелли» продолжит поставлять покрышки командам «Формулы-1».

Итальянская фирма будет эксклюзивным поставщиком шин в 2025-2027 годах. Контракт также распространяется на «Формулу-2» и «Формулу-3». Соглашение включает в себя опцию продления на сезон-2028.

Как ранее сообщал BBC, контракт может оказаться последним для «Пирелли» в «Ф-1»: вероятно, с сезона-2028 новым поставщиком станет «Бриджстоун».

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2 комментария

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Armeec1991
Теперь вместо мягкости составов будут указывать количество кругов до обязательного пит-стопа
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ilab
Скучаю по временам, когда была конкуренция между производителями шин
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