MotoGP. Гран-при Индонезии. Баньяя выиграл гонку и вернул лидерство в общем зачете, Виньялес – 2-й, Куартараро – 3-й

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Пилот «Дукати» Франческо Баньяя выиграл Гран-при Инднезии. При этом итальянец сумел одержать победу после старта с 13-й позиции.

Благодаря этому успеху Баньяя вернул себе лидерство в общем зачете – во многом этому поспособствовал и сход с дистанции пилота «Прамак-Дукати» Хорхе Мартина, ранее лидировавшего в чемпионате.

Вторым в гонке финишировал Маверик Виньялес («Априлия»), а третьим стал Фабио Куартараро («Ямаха»). На финише тройку лидеров разделили 0,7 секунды.

MotoGP
Гран-при Индонезии
Мандалика
15 октября 2023 года
Гонка
 
1. Франческо Баньяя («Дукати») – 31.20,293
2. Маверик Виньялес («Априлия») +0,306
3. Фабио Куартараро («Ямаха») +0,433
4. Фабио ди Джанантонио («Грезини») +6,962
5. Марко Беццекки («ВР46») +11,111
6. Брэд Биндер («КТМ») +11,228
7. Джек Миллер («КТМ») +12,474
8. Энеа Бастианини («Дукати») +12,684
9. Алекс Ринс («ЛЧР-Хонда») +22,540
10. Алеш Эспаргаро («Априлия») +30,468
11. Такааки Накагами («ЛЧР-Хонда») +30,823
12. Мигел Оливейра («РНФ») +36,639
13. Рауль Фернандес («РНФ») +42,864
14. Франко Морбиделли («Ямаха»)
 
Сошли:
 
Жоан Зарко («Прамак-Дукати»)
Хорхе Мартин («Прамак-Дукати»)
Аугусто Фернандес («ГасГас»)
Хоан Мир («Хонда»)
Марк Маркес («Хонда»)
Лука Марини («ВР46»)
Пол Эспаргаро («ГасГас»)
 
Положение в общем зачете, топ-5
 
1. Франческо Баньяя – 346 очков
2. Хорхе Мартин – 328
3. Марко Беццекки – 283
4. Брэд Биндер – 211
5. Алеш Эспаргаро – 177
 

6 комментариев

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ibra207
там софт передний на Прамаках похоже резко перестал держать.
Когда Оба гонщика команды падают как под копирку, в одном повороте, с разнице в два кругам, больше похоже именно на это, чем на такое совпадение в ошибках пилотов.
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Birdman
Ну теперь весь вопрос насколько психологически устойчив Мартин. Через неделю Австралия и ещё через неделю Тай будут определяющими
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Last Light
А вот и Мартин приложился, хотя сегодня очень многие упали, но тем не менее (тем более у него +3 сек ко всем было). А Баньяя вспомнил что он чемпион вообще-то и с 13 места выиграл. Хорош, сегодня реально хорош был. Рад за Фабио, следующая трасса вроде тоже ему должна подходить. А Маверику опять чуть-чуть не хватило, не в первый раз уже. Кстати Алеш-то как провалился... Еще пять этапов, будет интересно вернул ли Баньяя себе уверенность, а Мартин наоборот или это разовое явление.
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Егор15102
Вот это эмоциональная гонка выдалась
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Birdman
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А вот и Мартин приложился, хотя сегодня очень многие упали, но тем не менее (тем более у него +3 сек ко всем было). А Баньяя вспомнил что он чемпион вообще-то и с 13 места выиграл. Хорош, сегодня реально хорош был. Рад за Фабио, следующая трасса вроде тоже ему должна подходить. А Маверику опять чуть-чуть не хватило, не в первый раз уже. Кстати Алеш-то как провалился... Еще пять этапов, будет интересно вернул ли Баньяя себе уверенность, а Мартин наоборот или это разовое явление.
У Алеша какой-то жутко странный выбор по покрышкам был. Софт-софт на эту трассу это совсем экстремально)
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Luca di Montezemolo
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А вот и Мартин приложился, хотя сегодня очень многие упали, но тем не менее (тем более у него +3 сек ко всем было). А Баньяя вспомнил что он чемпион вообще-то и с 13 места выиграл. Хорош, сегодня реально хорош был. Рад за Фабио, следующая трасса вроде тоже ему должна подходить. А Маверику опять чуть-чуть не хватило, не в первый раз уже. Кстати Алеш-то как провалился... Еще пять этапов, будет интересно вернул ли Баньяя себе уверенность, а Мартин наоборот или это разовое явление.
И Мартин и баньяя не стабильны, странно что Мартин давно не падал, уже начал думать что наверное он лучше гонщик чем казалось, тупейшая ошибка в борьбе за чамп, в плане того что баньяя потерял уверенность и его можно было победить, а теперь ещё и неизвестно чем закончится. Ну а виньялес и не мог выиграть, вчера он очень рано убил резину в спринте.
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