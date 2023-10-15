MotoGP. Гран-при Индонезии. Баньяя выиграл гонку и вернул лидерство в общем зачете, Виньялес – 2-й, Куартараро – 3-й

Пилот «Дукати» Франческо Баньяя выиграл Гран-при Инднезии. При этом итальянец сумел одержать победу после старта с 13-й позиции.

Благодаря этому успеху Баньяя вернул себе лидерство в общем зачете – во многом этому поспособствовал и сход с дистанции пилота «Прамак-Дукати» Хорхе Мартина, ранее лидировавшего в чемпионате.

Вторым в гонке финишировал Маверик Виньялес («Априлия»), а третьим стал Фабио Куартараро («Ямаха»). На финише тройку лидеров разделили 0,7 секунды.

MotoGP

Гран-при Индонезии

Мандалика

15 октября 2023 года

Гонка

1. Франческо Баньяя («Дукати») – 31.20,293

2. Маверик Виньялес («Априлия») +0,306

3. Фабио Куартараро («Ямаха») +0,433

4. Фабио ди Джанантонио («Грезини») +6,962

5. Марко Беццекки («ВР46») +11,111

6. Брэд Биндер («КТМ») +11,228

7. Джек Миллер («КТМ») +12,474

8. Энеа Бастианини («Дукати») +12,684

9. Алекс Ринс («ЛЧР-Хонда») +22,540

10. Алеш Эспаргаро («Априлия») +30,468

11. Такааки Накагами («ЛЧР-Хонда») +30,823

12. Мигел Оливейра («РНФ») +36,639

13. Рауль Фернандес («РНФ») +42,864

14. Франко Морбиделли («Ямаха»)

Сошли:

Жоан Зарко («Прамак-Дукати»)

Хорхе Мартин («Прамак-Дукати»)

Аугусто Фернандес («ГасГас»)

Хоан Мир («Хонда»)

Марк Маркес («Хонда»)

Лука Марини («ВР46»)

Пол Эспаргаро («ГасГас»)

Положение в общем зачете, топ-5

1. Франческо Баньяя – 346 очков

2. Хорхе Мартин – 328

3. Марко Беццекки – 283

4. Брэд Биндер – 211

5. Алеш Эспаргаро – 177