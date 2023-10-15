MotoGP. Гран-при Индонезии. Баньяя выиграл гонку и вернул лидерство в общем зачете, Виньялес – 2-й, Куартараро – 3-й
Пилот «Дукати» Франческо Баньяя выиграл Гран-при Инднезии. При этом итальянец сумел одержать победу после старта с 13-й позиции.
Благодаря этому успеху Баньяя вернул себе лидерство в общем зачете – во многом этому поспособствовал и сход с дистанции пилота «Прамак-Дукати» Хорхе Мартина, ранее лидировавшего в чемпионате.
Вторым в гонке финишировал Маверик Виньялес («Априлия»), а третьим стал Фабио Куартараро («Ямаха»). На финише тройку лидеров разделили 0,7 секунды.
MotoGP
Гран-при Индонезии
Мандалика
15 октября 2023 года
Гонка
Гран-при Индонезии
Мандалика
15 октября 2023 года
Гонка
1. Франческо Баньяя («Дукати») – 31.20,293
2. Маверик Виньялес («Априлия») +0,306
3. Фабио Куартараро («Ямаха») +0,433
4. Фабио ди Джанантонио («Грезини») +6,962
5. Марко Беццекки («ВР46») +11,111
6. Брэд Биндер («КТМ») +11,228
7. Джек Миллер («КТМ») +12,474
8. Энеа Бастианини («Дукати») +12,684
9. Алекс Ринс («ЛЧР-Хонда») +22,540
10. Алеш Эспаргаро («Априлия») +30,468
11. Такааки Накагами («ЛЧР-Хонда») +30,823
12. Мигел Оливейра («РНФ») +36,639
13. Рауль Фернандес («РНФ») +42,864
14. Франко Морбиделли («Ямаха»)
Сошли:
Жоан Зарко («Прамак-Дукати»)
Хорхе Мартин («Прамак-Дукати»)
Аугусто Фернандес («ГасГас»)
Хоан Мир («Хонда»)
Марк Маркес («Хонда»)
Лука Марини («ВР46»)
Пол Эспаргаро («ГасГас»)
Положение в общем зачете, топ-5
1. Франческо Баньяя – 346 очков
2. Хорхе Мартин – 328
3. Марко Беццекки – 283
4. Брэд Биндер – 211
5. Алеш Эспаргаро – 177
Когда Оба гонщика команды падают как под копирку, в одном повороте, с разнице в два кругам, больше похоже именно на это, чем на такое совпадение в ошибках пилотов.